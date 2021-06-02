اليونيسيف تشيد بوضعية الطفولة في الجزائر

بعد عملية مسح قامت بها في الجانب الصحي والتربوي

أشاد ممثل مكتب الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر “اليونسيف”، إسلام بوخاري، بإنجازات الجزائر في مجال حماية الطفولة، التي شهدت- كما قال- “تقدما ملحوظا”، استنادا إلى عملية مسح قام بها مكتب الأمم المتحدة للطفولة، لاسيما في مجالي الصحة والتربية، مشددا على أهمية إشراك الطفل وتمكينه من الدفاع عن حقوقه.

وأشرف المتحدث على إطلاق الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية “ارسم واحك وغنّ”، التي تهدف إلى إشراك الأطفال في التعبير عن رأيهم بمختلف الوسائل، سواء الرسم أم الغناء أم الكتابة الشعرية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة في 15 جويلية المقبل بمناسبة اليوم الوطني الطفولة.

ومن جهتها، أوضحت السيدة شرفي، خلال يوم إعلامي تحت شعار “حق الطفل في المشاركة وإبداء الرأي”، نظم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة، أن الجزائر “حققت العديد من المكاسب في مجال حماية الطفولة وترقيتها، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لهذه الفئة التي تمثل ثلث السكان، أي ما يقارب 16 مليون طفل تقريبا”.

ودعت السيدة شرفي بالمناسبة إلى ضرورة “تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة لصناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة”، مؤكدة “استعدادها لمرافقة وحماية الطفولة”.