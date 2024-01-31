امتحانات “البيام” و”الباك”.. وزارة التربية تصدر بيانا هاما

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، بيـانا خاصا بعملية مراجعة بيانات المسجلين في إمتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريـا دورة 2024.

وأوضحت الوزارة في بيا لها أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ابتداء من الخميس 1 فيفري 2024 إلى غاية 15 فيفري 2024 قصد تمكين المعنيين من الإطلاع والتأكد من صحة المعلومات المحجوزة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تسجيل أي خطأ يتعين على المترشحين المتمدرسين إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطأ المسجل قبل 15 فيفري.