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الجزائر

امتحان البكالوريا: الشرطة تستعد لتأمين 2221 مركزا  

الشروق أونلاين
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امتحان البكالوريا: الشرطة تستعد لتأمين 2221 مركزا  
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اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني, جملة من الإجراءات الرامية إلى تأمين 2221 مركز امتحان بكالوريا دورة 2023 ، التي تنطلق هذا الأحد.  

وأفاد بيان للمديرية، الخميس، أنه تم تسطير جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تأمين 2221 مركز امتحان واقع ضمن قطاع الاختصاص، بمناسبة امتحانات البكالوريا (دورة 2023).

كما تم بالمناسبة “تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور, خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات, بالإضافة إلى تشكيلات أمنية تسهر على تأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات إلى مراكز التجميع”.

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