امتحان البكالوريا: تقييم مواضيع مادتي اللغة العربية والفلسفة شكلا ومضمونا  

أشرف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد،على فعاليات الملتقى الوطني الخاص بتقييم مواضيع شهادة البكالوريا المتعلقة بمادتي اللغة العربية والفلسفة من حيث الشكل والمضامين والكفاءات.

وأوضح بيان لوزارة التربية، أن الملتقى استهدف بالدراسة والتحليل مادتي اللغة العربية وآدابها والفلسفة من خلال المؤشرات العلمية التطبيقية وذلك من طرف مفتشين مختصين في المادتين.

وأضاف البيان أن الملتقى يندرج في إطار “الاهتمام” الذي توليه وزارة التربية الوطنية -من خلال كل هياكلها الرسمية- إلى عملية التقويم من مكانة بيداغوجية أساسية في قياس مكتسبات المتعلمين إجمالا والمترشحين للامتحانات الوطنية تحديدا.

واستمع الوزير الى عرض أهم ما يصبو إلى تحقيقه هذا الملتقى من تشخيص للفجوات الخاصة بالامتحانات وتحديد مواطن الصعوبة في مواضيع الامتحانات الى جانب التفكير والعمل على ضبط رؤية مستقبلية واضحة للمعالجة البيداغوجية.