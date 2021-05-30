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مفتش التعليم الابتدائي بمديرية التربية - الجزائر شرق

امتحان “السانكيام” النهائي سيكون أسهل من الامتحان التجريبي

الشروق
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امتحان “السانكيام” النهائي سيكون أسهل من الامتحان التجريبي
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أوضح مفتش التعليم الابتدائي بمديرية التربية الوطنية – الجزائر شرق عبد النور عيساني، أنّ نسبة الضغط تتفاوت بين التلاميذ المقبلين على امتحانات النهائي على حسب كل طور، حيث إن نسبة الضغط تكون أقل درجة عند التلاميذ المقبلين على امتحانات التعليم الابتدائي مقارنة بشهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا.

وأكد عيساني لبرنامج “هذا الصباح” على الإخبارية الثالثة، أن تلاميذ الطور الابتدائي المقبلين على الامتحانات النهائية أصبحوا جاهزين نفسيا للامتحان بعدما أجروا الاختبار التجريبي بمرافقتهم وتمرينهم على كيفية استخدام أوراق الإجابة والمسودة وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة.

وأشار المفتش،”أن مرافقة التلاميذ يعتمد على ثلاثة عناصر لمختلف الأطوار النهائية وهي الإعداد النفسي والمعنوي، الإعداد المنهجي والمهاري والإعداد المعرفي”.

وكشف مفتش التعليم الابتدائي بمديرية التربية الوطنية-الجزائر شرق، أنّ الامتحان النهائي سيكون أسهل من الامتحان التجريبي، وهذا نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعالم إثر تفشي وباء كورونا، وهذا ما لم يمكن من إنهاء البرامج الدراسية بشكل كامل.

ف. ع

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