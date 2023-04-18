امتحان السنة الخامسة محور لقاء بلعابد بتنظيمات أولياء التلاميذ

اجتمع وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، برؤساء التنظيمات المتعتمدة لأولياء التلاميذ لاطلاعهم على مخرجات مجلس الوزراء الأخير وكذا تقديم شروحات حول امتحان تقييم المكتسبات.

وحسب بيان للوزارة فقد التقى بلعابد، الإثنين، كل من رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، ورئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حميد سعدي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الإعلام والتنسيق الدوري مع رؤساء التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ، أين تم إطلاعهم على مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أفريل، في شقها المتعلق بالتربية الوطنية.

كما تطرق اللقاء إلى قرار الرئيس بتوظيف 12 ألف أستاذ لتأطير الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي، من حاملي الشهادات الجامعية في التخصص، واستحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية بالوزارة.

كما أشار الوزير، إلى المكاسب الأخرى التي سيحققها تجسيد هذا القرار، سواء على المستوى البيداغوجي، المهني، الاجتماعي والاستراتيجي.

وقد شكّل اللقاء أيضا، فرصة لتقديم الشروحات الوافية والكافية، حول امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والذي استحسنوه كثيرا. يضيف البيان.

وثمّن الوزير، الدور المحوري الذي تقوم به التنظيمات المعتمدة لأولياء التلاميذ في مرافقة المدرسة، وفي الإعلام والتوعية، حول كل المستجدّات والتحسينات التي تشهدها المدرسة الجزائرية.