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الجزائر

امتحان المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا يومي 29 و30 جوان

خ.م
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امتحان المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا يومي 29 و30 جوان
أرشيف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها، الأحد، عن تنظيم الامتحان الوطني لإثبات المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا، يومي 29 و30 جوان الجاري.
وأوضح نفس المصدر أن “الامتحان الوطني لإثبات المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا، سيجرى يومي السبت والأحد 29 و 30 جوان الجاري، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم الخميس 20 جوان 2024”.
ويتعين على الراغبين في اجتياز هذا الامتحان–يضيف البيان– “التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، من أجل الاستعلام والتسجيل، ابتداء من نشر هذا الإعلان، فيما ستجرى الامتحانات على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
ويتعلق الأمر بـ”المعاهد الـ14 الموزعة عبر كل من ولايات البويرة وتيزي وزو وباتنة وقسنطينة وميلة وغليزان وتلمسان وسعيدة وبسكرة والأغواط وتمنراست وإن صالح و إليزي”، وفقا لذات المصدر.

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