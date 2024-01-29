امتحان تعويضي لمترشحي “السانكيام الجديد”

بدءا من 05 جوان لفائدة المتغيبين عن الدورة الرسمية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المخطط العملياتي الأولي، لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الثانية، والذي سيبرمج بعنوان السنة الدراسية 2023/2024، إذ تقرر إجراء التقييمات “التعويضية” أو امتحان استدراكي، بغية إنقاذ فئة المتغيبين عن الدورة الرسمية، وذلك يومي 5 و6 جوان المقبل، على أن يتكفل الأساتذة ومديرو المدارس الابتدائية بتسليم “الشهادات الشرفية”، لفائدة الناجحين في “السانكيام الجديد” يوم 19 جوان، كأقصى تقدير.

7 أفريل للبدء في إنجاز الأسئلة في 6 مواد

وأوضح ذات المخطط العملياتي، تحوز “الشروق” نسخة منه، بأن الأساتذة ومفتشي التعليم الابتدائي، مطالبون وجوبا بالشروع في إعداد وتصميم مواضيع الاختبارات الكتابية المشتركة في ست مواد، في الفترة من 7 إلى 18 أفريل المقبل، على أن تقوم مصالح مديريات التربية للولايات المختصة بمراقبة ومتابعة العملية عن قرب، والتدخل في حال الوقوف على عراقيل أو مشاكل، وذلك لأجل تسويتها ومعالجتها بشكل آني تفاديا لتفاقمها.

وأشار المخطط العملياتي نفسه إلى أن مفتشي المقاطعات البيداغوجية، مدعوون للتكفل على قدم وساق، بمهمة طبع مواضيع الاختبارات الكتابية المشتركة في ست مواد، وذلك ابتداء من تاريخ الـ21 أفريل إلى غاية 2 ماي المقبل.

مفتشو البيداغوجيا لمتابعة “السانكيام الجديد”

ودائما حسب المخطط العملياتي الأولي لامتحان “السانكيام الجديد”، فقد تم التأكيد على أن التقييمات الشفوية والأدائية، ستبرمج وتحجز في آن واحد من قبل أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك في الفترة بين الـ14 أفريل إلى غاية 2 ماي القادم، في حين يتكفل الأساتذة بالتخطيط والتنظيم الجيدين لإجراء التقييمات الكتابية المشتركة في ست مواد، وذلك أيام 12 و13 و14 ماي القادم، مع شرط أن تظل الاختبارات مراقبة ومتابعة من قبل مفتشي المقاطعات البيداغوجية.

كما لفت ذات المخطط العملياتي إلى أن الوزارة الوصية، قد حددت يومي 5 و6 جوان المقبل، لأجل إجراء “التقويمات الكتابية التعويضية”، أو ما يصطلح عليها بالامتحانات الاستدراكية، حيث تم تكليف أساتذة التعليم الابتدائي بتنظيمها والإشراف عليها بشكل مباشر وبرمجتها لفائدة التلاميذ المتغيبين خلال فترة إجراء “السانكيام الجديد”، لظروف صحية أو قاهرة، وذلك على اعتبار أن المنشور الوزاري الصادر عن المديرية العامة للتعليم بتاريخ 18 جانفي 2023، والحامل لرقم 14، المتضمن كيفيات وشروط إجراء تقييم المكتسبات، قد منح للامتحان صفة الإلزامية وليس الاختيارية.

وإضافة لما سبق، أكد المخطط الوزاري على أن مفتشي المقاطعات البيداغوجية، مدعوون للسهر على متابعة الامتحان التعويضي عن قرب، والذي تقرر برمجته بصفة موحدة وطنيا، خاصة في الوقت الذي تم اتخاذ قرار يقضي بالتقليص من مدة الإجراء، من ثلاثة أيام في الدورة الأولى، والتي برمجت في الموسم الدراسي الفارط 2022/2023، إلى يومين فقط في الدورة المقبلة، والتي ستنظم بعنوان السنة الدراسية 2023/2024.

طبع دفاتر التقييم والشهادات الشرفية بدءا من 16 جوان

واستناد لما سلف، أفاد المخطط بأن مديري المدارس الابتدائية، سيتكفلون وجوبا في الفترة بين الـ16 والـ19 جوان المقبل، بمهمة طبع دفاتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وسحب شهادات النجاح الشرفية، في حين سيتلقى مفتشو المقاطعات البيداغوجية تعليمات لحثهم على ضرورة الحرص على مراقبة ومتابعة العملية عن كثب.

تسليم الشهادات للناجحين في 19 جوان

وفي نفس الإطار، أشار المخطط العملياتي الأولي إلى أن عملية تسليم دفاتر تقييم المكتسبات وشهادات النجاح الشرفية، لفائدة الناجحين في “السانكيام الجديد” والمنتقلين بذلك إلى مستوى السنة أولى متوسط، ستتم يوم 19 جوان المقبل، من قبل الأساتذة ومديري المدارس الابتدائية، وذلك تحت المراقبة المستمرة لمفتشي المقاطعات البيداغوجية.

وبخصوص قوائم التلاميذ المترشحين لاجتياز “السانكيام الجديد”، أوضح المنشور الوزاري أن مديري المدارس الابتدائية، كانوا قد تلقوا تعليمات ألزمتهم باستخراجها وإرسالها إلى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، في الفترة من 7 إلى 25 جانفي الجاري.

كما تلقى أساتذة التعليم الابتدائي تعليمات بالتقيد التام والصارم، بإنجاز وتصميم الاختبارات الكتابية في المواد الخطية، وذلك في الفترة بين الـ21 والـ25 جانفي الجاري، على أن يشرعوا في إجراء التقييمات الكتابية في المواد الخطية أي “الفروض”، ابتداء من 28 جانفي الجاري وتستمر إلى غاية 31 منه.

وفي مقابل ذلك، ألزم المخطط العملياتي الأولي مفتشي المقاطعات البيداغوجية، بالتكفل بمراقبة ومتابعة كل العمليات المرتبطة بإعداد الأسئلة والتدقيق فيها واجرائها، وذلك لكي يتسنى لهم التدخل في الوقت المناسب في حال حدوث أي مشاكل.

وبشأن العملية التكوينية التي أطلقتها الوزارة الوصية مؤخرا، حول التعديلات المدرجة على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، أكد المخطط الوزاري أن مفتشي المقاطعات البيداغوجية، قد أشرفوا خلال الفترة بين 16 و19 جانفي على تكوين أساتذة أقسام الخامسة، في حين استفاد المديرون من تكوين مقتضب برمج لفائدتهم يومي الـ14 والـ15 جانفي، فضلا على إخضاع المفتشين لتكوين نظم يومي 8 و9 منه، من قبل أعضاء النواة الوطنية للتكوين.