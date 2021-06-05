امتحان جدي للخضر أمام نسور مالي

الجزئر – مالي الأحد الساعة (20 سا45د) بملعب تشاكر في البليدة

سيكون المنتخب الوطني مساء الأحد على موعد مع امتحان لودي الجديد أمام منتخب مالي، 57 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وذلك بداية من التاسعة إلا ربع بملعب مصطفى شاكر.

تعتبر هذه المباراة الودية الثانية للخضر خلال شهر جوان الجاري بعد فوزهم على منتخب موريتانيا، يوم الأربعاء الماضي، في أول لقاء ودي بملعب مصطفى تشاكر في البليدة بنتيجة 4-1. في مباراة سيطر فيها رفاق الهداف سفيان فيغولي أمام منافس كان متواضعا ومتمركزا داخل منطقته لفترات طويلة من المباراة.

لكن منافس الأحد هو مختلف تماما عن منتخب موريتانيا ومن المنتخبات العتيدة في القارة السمراء، لهذا سيكون تعامل الناخب الوطني جمال بلماضي مختلفا عن اللقاء الودي الأول، لأن مالي أقوى قيمة وأفضل من منتخب موريتانيا، والاختيار وقع عليه في هذا الامتحان الودي من قبل بلماضي، كان لتشابه أسلوب لعبه مع أسلوب منتخب بوركينا فاسو، هذا الأخير سيواجه الخضر في ثاني خرجة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 شهر سبتمبر القادم.

ويتفوق المنتخب الوطني على نظيره المالي في تاريخ المواجهات التي دارت بين المنتخبين، بحيث التقيا في سبع مناسبات فاز فيها الخضر خمس مرات، وتعادل معه في مرة واحده، فيما عادت الغلبة لمنتخب نسور مالي في مباراة واحدة كانت بمناسبة تصفيات كأس العالم 2014 في باماكو.

ومن المرتقب، أن نشهد صراعا قويا بين المنتخبين سيشتد فيه التنافس فوق المستطيل الأخضر، بالنظر القيمة الفنية للاعبين المنتخبين، هو ما سيساعد جمال بلماضي، على اختبار قدرات بعض الوافدين الجدد من الناحيتين البدنية والذهنية، للقيام بخيارات صائبة في المستقبل القريب، عند انطلاق حملة أبطال إفريقيا للتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، حيث سيستهلها بمواجهتين أمام جيبوتي وبوركينافاسو في شهر سبتمبر.

وسيجري الناخب الوطني، جمال بلماضي، تعديلات على تشكيلة البداية مقارنة مع المباراة الأولى ضد منتخب موريتانيا، التي يمكن أن نقول بأنه اعتمد فيها على التشكيلة الاحتياطية وأعطى فيها الفرصة للأسماء الجديدة، على سبيل المثال ثنائي محور الدفاع بدران وتوبة.

وقد يتشكل تعداد الأحد من اللاعبين الأساسيين الذين تعود بلماضي إشراكهم في المباريات الرسمية، بقيادة النجم رياض محرز الذي غاب عن مباراة موريتانيا والحارس الأول رايس مبولحي. هذا الأخير مرشح بأن يعود لحراسة عرينه أمام مالي ليخلف الحارس الثاني أوكيدجة، وقد يلجأ الناخب الوطني إلى تجديد الثقة في ثنائي محور الدفاع الذي يتشكل من أحمد توبة وعبد القادر بدران اللذين تركا انطباعا جيدا في المباراة الأولى، وربما سيجري الناخب الوطني تعديلات على الظهيرين الدفاعيين بعد الآلام التي عاودت عطال في اللقاء السابق، من الممكن أن يقحم زفان في مكانه وعلى الجهة اليسرى سيقحم المتألق رامي بن سبعيني، أما في وسط الارتكاز من الممكن أن يعتد على عدلان قديورة وزروقي وعبيد، نظرا للصراعات البدنية المتوقعة أمام مالي. وربما سيشهد خط الهجوم بدء اللقاء بالاعتماد على محرز وبلايلي وبونجاح، وسيدير اللقاء طاقم تحكيم مصري وهم السادة، أحمد الغندور بمساعدة، سمير جمال، وعبد الفتاح هاني، والحكم الرابع نورالدين ابراهيم.

للإشارة، الفوز على منتخب مالي سيسمح للمنتخب الوطني معادلة رقم منتخب كوت ديفوار من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزائم 26 مباراة.

إثارة وندية وغلبة للعناصر الوطنية

هذه هي قصة الوديات والرسميات بين الجزائر ومالي

تحمل المباراة المنتظرة سهرة الأحد رقم 24 بين الجزائر ومالي، حيث تعد مالي من المنتخبات التي واجهتها الجزائر في عدد كبير من المناسبات التي جمعت بين الطابع الودي والرسمي، وتعود أول مباراة بينهما إلى العام 1965، في إطار منافسة الألعاب الإفريقية التي جرت في برازافيل، وفاز خلالها المنتخب المالي بهدفين مقابل هدف واحد، لتتوالى المواجهات بينهما على مر العشريات السابقة في مختلف المناسبات والمنافسات، وفي مقدمة ذلك تصفيات ونهائيات “الكان” وكذا تصفيات المونديال.

إذا كانت مباراة الأحد بين الجزائر ومالي تحمل طابعا وديا، إلا أنها تكتسي أهمية معنوية للعناصر الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة النتائج الايجابية التي بلغت لحد الآن 25 مباراة، ما يجعلها في موقع جيد لرفع الحصيلة إلى 26 مباراة بغية تعديل رقم كوت ديفوار الذي يعد الأحسن قاريا لحد الآن، ما يجعل هذا الموعد فرصة مهمة لمواصلة المنتخب الوطني فرض منطقه في القارة السمراء، وهو صاحب آخر تتويج خلال نسخة “كان 2019” بمصر، كما أنه سيكون مقبلا على تحديات بالجملة بمناسبة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المزمع تنظيمها بقطر العام المقبل. ويجمع الكثير بأن مباراة اليوم تعد اختبارا هما مهما للعناصر الوطنية أمام منتخب كثيرا ما صنع الحدث في السنوات الماضية، وأنجب في الوقت نفسه لاعبين بارزين كانت لهم بصمتهم كبرى البطولات الأوروبية، في صورة كانوتي والبقية.

وبالعودة إلى نتائج وتاريخ المباريات التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره المالي نجد أنهما التقيا في 25 مباراة، وهو رقم معتبر يعكس معرفة المنتخبين ببعضهما بعض، حيث كانت البداية عام 1965 في الألعاب الإفريقية وعادت الكلمة لمالي، وتكرر الموعد في العام 1967، لحساب تصفيات “كان 68” التي تعد أول نسخة شارك فيها المنتخب الوطني، لتتوالى المواجهات في إطار تصفيات مونديال 72 و80، وكذا تصفيات “كان 82″، كما كان لفترة التسعينيات ومطلع الألفية حصة الأسد من المباريات التي جمعت المنتخبين في مواعيد رسمية وأخرى ودية، حيث يتذكر الجزائريون كيف فازت العناصر الوطنية على ترسانة مالي في نهائيات “كان 2010” بفضل هدف حليش، وهو الفوز الذي عبّد الطريق للمرور إلى الدور ربع النهائي، وسمح بتجاوز صدمة الخسارة بثلاثية أمام مالاوي.

وقد تقابل المنتخبات في 24 مباراة، حيث فاز المنتخب الوطني في 13 مناسبة وخسر الرهان في 10 مناسبات، فيما افترق المنتخبان على نتيجة التعادل في مناسبة واحدة، وفي الوقت الذي سجل المنتخب الوطني 38 هدفا، قد تلقى 26 هدف، فيما حقق “الخضر” أثقل نتيجة (7-0) في مباراة ودية جرت في العام 1987، وفوز في مباراة رسمية على وقع (5-1) في إطار تصفيات “كان 82″، فيما تعد أثقل هزيمة للمنتخب الوطني على وقع 3 أهداف مقابل هدفين.

نتائج المباريات بين الجزائر ومالي

الألعاب الإفريقية 1965

مالي- الجزائر 2-1

تصفيات “كان 68”

مالي – الجزائر 0-3

الجزائر- مالي 1-0

تصفيات أولمبياد 72

مالي- الجزائر 1-0

الجزائر- مالي 2-2

تصفيات أولمبياد 80

الجزائر- مالي 1-0

مالي- الجزائر 1-0

تصفيات “كان 82”

الجزائر- مالي 5-1 عام 1981

مالي- الجزائر 3-0

تصفيات “كان 98”

مالي- الجزائر 1-0

الجزائر- مالي 1-0

نهائيات “كان 2002”

مالي- الجزائر 2-0

نهائيات “كان 2010”

الجزائر- مالي 1-0

تصفيات مونديال 2014

2012: مالي- الجزائر 2-1

2013: الجزائر- مالي 1-0

تصفيات “كان 2015”

الجزائر- مالي 1-0

مالي- الجزائر 2-0

مباريات ودية

1987 الجزائر- مالي 7-0

1995 مالي- الجزائر 0-2

2004: الجزائر- مالي 0-2

2005: الجزائر- مالي 0-3

2007: الجزائر- مالي 3-2

2008: الجزائر- مالي 1-1

2019: الجزائر- مالي 3-2

أرقام من تاريخ المباريات بين الجزائر ومالي

عدد المواجهات: 25 مباراة.

عدد انتصارات الخضر: 13 فوز

عدد الهزائم: 10 هزائم

عدد التعادلات: مرّة واحدة.

سجّل المنتخب الوطني: 38 هدفا.

تلقّى المنتخب الوطني: 26 هدفا.

أثقل فوز للمنتخب الوطني في لقاء ودي: (7-0) عام 1987

أثقل فوز للمنتخب الوطني في لقاء رسمي (5-1).

أثقل هزيمة للمنتخب الوطني: (3 – 0).

مدرب منتخب مالي محمد ماغاسوبا

“لم نصل إلى مستوى “الخضر”.. ومواجهتهم تعد أفضل مرجع”

قال مدرب منتخب مالي محمد ماغاسوبا، إن المواجهة الودية التي سيخوضها منتخب بلاده أمام “الخضر” ستمكنه من تحسين مردوده تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة التي تنتظره في الأشهر القليلة المقبلة، على اعتبار أن المنتخب الجزائري صار مرجعا هاما في القارة الإفريقية، عقب تتويجه بكأس أمم إفريقيا قبل سنتين في مصر.

وقال التقني المالي في هذا الشأن “منتخب الجزائر يعد أفضل مرجع في القارة السمراء، خصوصا عقب التتويج بـ “الكان” الأخيرة في مصر، فضلا عن كون المنتخب الجزائري صار يشكل منتخبا متكاملا ومنظما على كل الخطوط، إضافة إلى كل هذا فالمنتخب الجزائري يتألق على مستوى كل مراحل اللعب، بالنسبة لي، منافسنا يضم تشكيلة جيدة، الأمر الذي يدفعني للثناء على العمل المنجز من قبل المدرب جمال بلماضي الذي نجح إلى حد بعيد مع منتخب الجزائر، من البديهي أننا لم نصل إلى مستوى منافسنا، ومواجهتنا لهذا المنتخب وديا سيكون من أجل التطوّر بصورة طبيعية”.

وأضاف مدرب المنتخب المالي، الذي يحتل المرتبة 57 عالميا، في تصريحاته الأخيرة قبل الحلول بأرض الوطن “نعرف جيدا المنتخب الجزائري بحكم مواجهتنا له في عديد المناسبات، لا زلت أتذكر آخر ودية جمعتنا به في قطر قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، يومها فاز علينا المنتخب الجزائري بثلاثية مقابل هدفين”، قبل أن يضيف ماغاسوبا “حان الوقت ليلتحق منتخبنا بالمنتخبات العالمية ومن ثم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر” قائلا “مالي متعطشة للتتويج باللقب الإفريقي والمشاركة في نهائيات المونديال المقبل، سنعمل كل ما في وسعنا لنكون في المستوى، ونكافح لإسعاد بلادنا التي لا تحلم بالتأهل للمونديال”.

جدير ذكره، أن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره المالي اليوم ستكون التاسعة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، حيث يتقدم “الخضر” بخمسة انتصارات، مقابل هزيمتين وتعادل واحد، وتعود آخر مباراة بينهما إلى 16 جوان 2019 حيث فاز لاعبو جمال بلماضي بثلاثية مقابل هدفين.

لخضر بلومي: ودية مالي تحضيرية للداربي المغاربي ضد نسور قرطاج

اعتبر نجم الخضر السابق، لخضر بلومي، الودية الثانية سهرة الأحد ضد منتخب النسور بمثابة مقابلة تحضيرية للدرابي المغاربي ضد نسور قرطاج الجمعة المقبل.

وأبدى الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية تفاؤله بقدرة أشبال بلماضي الليلة على إضافة فوز جديد إلى سجلهم الحافل بالانتصارات، معترفا بأن منتخب مالي يعتبر من أقوى المنتخبات الإفريقية، إذ يمتاز بالسرعة الفائقة واللياقة البدنية الكبيرة، وجل لاعبيه ينشطون في 12 بلدا، بكل من فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال وتركيا والنمسا وأوكرانيا ومولدافيا ومصر والكونغو الديمقراطية والسنغال وموريتانيا وغينيا وماليزيا، حيث وجه ناخب منتخب النسور محمد ماغاسوبا الدعوة لألمع عناصره، وإن آخر لقاء للخضر ضد المنتخب المالي كان قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وكان اللقاء في قطر، وكان الفوز حليف زملاء محرز بنتيجة 3-2. واعترف اللاعب السابق لغالي معسكر بأن منتخب مالي فريق محترم وخصم صعب، وتوقع أنه سيعتمد على إثارة أعصاب زملاء محرز بهدف إخراجهم من اللقاء، كما حذر من خطورة لاعبيهم الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوربية.

وقال إن أي منتخب إفريقي يسعى جاهدا للإطاحة بأبطال إفريقيا. هذا، وأبدى الدولي السابق تفاؤله الكبير بقدرة أشبال الناخب الوطني على إضافة فوز جديد، لأن الجزائر تملك منتخبا عالميا يزخر بنجوم كبار كما هو الشأن لصانع أفراح مانشستر سيتي، رياض محرز، مؤكدا في تصريحه لـ”الشروق”، أن محاربي الصحراء لديهم كامل المقومات التي تؤهلهم للفوز. وطالب أشبال بلماضي بأخذ الحيطة والحذر لتفادي أي مفاجأة غير سارة. وتوقع أن زملاء محرز سيواصلون سلسلة نتائجهم الإيجابية، معبرا عن تفاؤله بقدرتهم على إضافة ثلاثة انتصارات في ظرف أقل من ثمانية أيام. واعتبر غياب بن ناصر عن المواجهة بداعي الإصابة خسارة كبيرة، لأن هذا اللاعب قادر على تنشيط الخط الهجومي. وطالب بلماضي بانتهاج خطة هجومية، وهو ما يسهل من مأمورية زملاء محرز باختراق دفاع النسور الثقيل.

أصداء.. أصداء.. أصداء..

محرز يلتحق في طائرة خاصة

وصل رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عصر الجمعة، إلى الجزائر من أجل الانضمام إلى معسكر الخضر، الذي يستعد لملاقاة مالي، اليوم، وتونس وديا، الجمعة.

ووصل مطار الجزائر الدولي على متن طائرة خاصة، قامت بنقله من البرتغال، وتوجه مباشرة إلى المركز التقني بسيدي موسى، التابع لاتحاد الكرة، للانضمام إلى المعسكر الإعدادي لـ”الخضر”. ومباشرة بعد وصوله، خاض نجم الخضر رياض محرز أول حصة تدريبية رفقة المجموعة، تحضيرا لمباراة مالي.

فيغولي يمدح عطال

أثنى سفيان فيغولي على زميله يوسف عطال، العائد إلى التشكيلة بعد طول غياب. وأكد فيغولي أنه اشتاق كثيرا إلى اللعب رفقة صاحب الانطلاقات السريعة، وهو ما تحقق بعد طول انتظار أمام “المرابطين”.

وكتب نجم غالاتاساري، على حسابه الرسمي في إنستغرام: عطال.. لقد اشتقت إليك كثيرا”. وأرفق صاحب الثنائية هذه الجملة بصورة يظهر فيها رفقة لاعب نادي نيس، وهما يتبادلان التهاني بعد هز الخضر شباك المُنافس، في لقطة تظهر العلاقة المميزة بين محاربي الصحراء.

بن سبعيني يلاحق لقبا فرديا في ألمانيا

يلاحق الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لقب فرديا في ألمانيا، وذلك بعد تألقه اللافت، خلال الموسم المنصرم مع بروسيا مونشنجلادباج.

ورشح الموقع الرسمي لـ “البوروسيون” 8 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2020-2021، منهم الظهير الأيسر الجزائري، الذي ظهر بشكل رائع خلال النسخة الأخيرة من الدوري الألماني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا. وسيخوض نجم “محاربي الصحراء” منافسة قوية مع كل من باتريك هيرمان وجوناس هوفمان بجانب فلوريان نيوهاوس ولارس شتيندل، فضلا عن نيكو إيلفيدي وتوبياس سيبل، وأيضا أوسكار فيندت. وسيتم اختيار لاعب الموسم في مونشنجلادباج اعتمادا على تصويت الجماهير على التطبيق الرسمي للنادي، على أن يتم الإعلان عن هوية الفائز الإثنين.

مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي:

مالي أقوى من بوركينا فاسو ومباراة الأحد صعبة

وصف مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، مباراة مالي بالصعبة، مشيرا إلى أن مستوى الأخير أفضل بكثير من المنتخب البوركينابي، منافس المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ويستضيف المنتخب الوطني الأحد نظيره المالي، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة التاسعة إلا ربعا، في إطار تحضيراته للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر-2022، علما أنه تم تأجيل المقابلات التصفوية من جوان إلى سبتمبر المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وسيدشن المنتخب الوطني التصفيات المونديالية داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل إلى واغادوغو لملاقاة بوركينا فاسو، ثم استقبال النيجر، ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

وقال بلماضي: “سنواجه منتخب مالي القوي جدا، المدعوم بترسانة من اللاعبين الذين ينشطون بأوروبا (30 لاعبا)”، مؤكدا: “لن أتفاجأ أبدا برؤية منتخب مالي متربعا على عرش الكرة الإفريقية في السنوات المقبلة”، مستطردا: “أقل ما يقال عن هذا المنتخب، أنه أقوى من منتخب بوركينا فاسو، دون الإنقاص من قيمة هذا الأخير طبعا”.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا وديا على موريتانيا، بنتيجة 4-1، على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيكون محروما من خدمات الثنائي إسماعيل بن ناصر وأندي ديلور بسبب الإصابة.

هاريس بلقبلة: يجب الفوز على مالي لتحسين مرتبتنا في تصنيف “الفيفا”

قال متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي بريست الفرنسي، هاريس بلقبلة، إن مواجهة المنتخب المالي ستكون أصعب من مواجهة موريتانيا، نظرا إلى قوة المنافس، مشددا على ضرورة الانتصار، رغم الطابع الودي للمقابلة لتحسين ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال بلقبلة، في تصريحات إعلامية: “لقد قدمنا عرضا جيدا أمام موريتانيا، رغم الهدف الذي جاء عكس مجريات اللعب. الآن نحن نركز على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، اللتين ستكونان أكثر صعوبة بكل تأكيد”، وأضاف: “المدرب جمال بلماضي يحفزنا كثيرا للمباريات المقبلة، وأكد أن الانتصار غاية في الأهمية، من أجل التقدم أكثر في تصنيف “الفيفا”، تحسبا للأدوار الحاسمة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم”.

وكسب بلقبلة نقاطا إضافية في صراعه على مكانة أساسية في تشكيلة المنتخب الوطني، نظرا إلى أدائه الرائع والمستوى الجيد الذي ظهر به في اللقاء الودي الأخير أمام موريتانيا.