امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.. فتح موقعين للمترشحين الأحرار

أعلنت وزارة التربية الوطنية, اليوم الثلاثاء, عن إعادة فتح موقعين الكترونيين لفائدة المترشحين الأحرار في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط, ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية 15 فيفري الداخل، وذلك قصد تمكينهم من مراجعة معلوماتهم الشخصية والتأكد من صحتها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أنه “سيتم إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين الآتيين: https://bac.onec.dz لامتحان شهادة البكالوريا و https://bem.onec.dz لامتحان شهادة التعليم المتوسط, وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 1 فيفري إلى غاية يوم الأربعاء 15 فيفري 2023, قصد تمكينهم من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها, خاصة ما تعلق بالاسم واللقب, تاريخ ومكان الميلاد..”.

وأضافت أنه “في حالة اكتشافهم وجود خطأ ما, فإنه يتطلب منهم وجوبا إبلاغ مديرية التربية كتابيا بالتصحيحات الضرورية”.

أما بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد, فأكدت الوزارة على “ضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة وذلك قبل يوم الأربعاء 22 فيفري 2023 كآخر أجل, ويتحملون المسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنوا عنه في أجاله المحددة”.

كما أعلنت وزارة التربية أن “اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 7 ماي إلى غاية يوم الخميس 18 ماي 2023”.

ودعت المترشحين الأحرار بمن فيهم المترشحون المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إلى “سحب استدعاءاتهم الخاصة باختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان المذكورين أعلاه ابتداء من يوم الاثنين 17 أفريل 2023”.