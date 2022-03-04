امتحان طلبة المدارس القرآنية والزوايا يومي الـ23 والـ24 مارس الجاري

لإثبات المستوى

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يومي الـ23 والـ24 مارس الجاري لإجراء الامتحان الوطني لإثبات المستوى بالنسبة لطلبة المدارس القرآنية والزوايا في الطور الثالث.

وأوضح بيان للوزارة، أنه سيتم تنظيم هذا الامتحان الوطني لفائدة طلبة المدارس القرآنية والزوايا في الطور الثالث (دورة استثنائية) قصد “التكفل بهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين المتخصص”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص “ستكون بناء على فتح 100 منصب مالي إضافي لفائدة ولايتي بجاية وتيزي وزو في رتبة أستاذ التعليم القرآني، والتي سيتم إجراؤها قريبا”.

ويبقى على الطلبة الراغبين في اجتياز هذا الامتحان –يضيف البيان– التقرب من المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف للتسجيل قبل يوم الـ17 مارس الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة “ستجري عبر المعاهد الوطنية المتخصصة للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لكل من ولايات البويرة، تيزي وزو، ميلة، إن صالح، تمنراست، اليزي، غليزان، بسكرة، تلمسان، باتنة، قسنطينة وسعيدة”.