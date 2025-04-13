امتيازات التغطية الاجتماعية.. صندوق “كاسنوس” يُوضح

يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” تقديم سلسلة توعوية تحت شعار “أنت تسأل؟ وكاسنوس يجيب”، بهدف توضيح مختلف الامتيازات والخدمات التي يوفرها لفائدة المؤمنين له اجتماعياً.

وقد أجاب الصندوق على عدد من التساؤلات المتداولة بين المشتركين، أبرزها ما يتعلق بالأدوات والتأمينات الاجتماعية التي يكفلها لفائدتهم.

ووفقاً لما أكده الصندوق في بيان له الأحد، فإن المؤمن له اجتماعياً يستفيد من حزمة من الخدمات تشمل:

1. التأمين على المرض، والذي يتجسد في بطاقة الشفاء والتكفل بالخدمات الصحية. 2. التأمين على العجز، من خلال منحة العجز التي تُصرف في حال ثبوت عدم القدرة على العمل. 3. التأمين على التقاعد، ويتضمن المنحة أو المعاش التقاعدي حسب الحالة. 4. التأمين على الوفاة، عبر صرف رأس مال الوفاة لفائدة ذوي الحقوق.

وأوضح الصندوق أن التغطية الاجتماعية تشمل كذلك ذوي حقوق المؤمن له اجتماعياً، ويتعلق الأمر بـ:

الزوجة.

الأولاد.

الأصول.

الوالدين.

وتأتي هذه الحملة الإعلامية في سياق سعي “كاسنوس” إلى تعزيز الوعي بأهمية التغطية الاجتماعية، وتشجيع غير الأجراء على تسوية وضعيتهم للاستفادة من مختلف الامتيازات التي يتيحها النظام.