امتيازات جديدة لتمويل مشاريع الحرف والصناعات التقليدية

ستضاعف الوكالة الوطنية للقرض المصغّر “أنجام” قيمة استثماراتها المخصّصة لدعم مشاريع الصناعات التقليدية والحرف، من 500 مليون دينار إلى 1 مليار دينار.

جاء ذلك في تصريح لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد يوم الأحد. على هامش معرض تصدير المنتجات الحرفية في قصر المعارض.

وبالموازاة مع رفع قيمة الاستثمارات الموجّهة لتمويل المشاريع المذكورة، ستقوم وكالة “أنجام” بإطلاق آليات جديدة لمرافقة الحرفيين في عمليات الترويج لمنتجاتهم على المستويين الوطني والدولي، يوضح الوزير.

من بين هذه الآليات، ذكر الوزير تسهيل تسويق منتجات الحرفيين على المنصات الإلكترونية التي أنشأتها شركات جزائرية ناشئة لهذا الغرض.

كما تحدث وليد عن تشجيع الحرفيين على تصدير منتجاتهم عبر خدمة الطرود البريدية لمؤسسة البريد السريع (EMS).