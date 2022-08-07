امرأة أحرقت مجمعا سكنيا بعود طارد للبعوض لهذا السبب

قضت محكمة بتايوان بالسجن المؤبد في حق امرأة أشعلت حريقًا في مبنى تجاري، سكني متعدد الاستخدامات، خلف 46 قتيلا، و41 مصابا.

ووجدت المحكمة أن “هوانغ كي كي” مذنبة بتهمة الحرق العمد، والقتل غير العمد، بعد أن ثبت أنها تركت عمداً بقايا مشتعلة من بخور طارد البعوض على أريكة من أجل إشعال النار في شقة صديقها الذي أرادت أن تنتقم منه.

ومع ذلك، وجدت المحكمة أن المرأة البالغة من العمر 52 عامًا غير مذنبة بارتكاب جريمة قتل – وهي تهمة كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام – بحجة أنها لم تشعل النار بنية قتل سكان المبنى.

وبالنظر إلى خطورة القضية، قالت المحكمة إنه يجب أن تقضي هوانغ 25 عامًا على الأقل في السجن قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.

قال المدعون، الذين وجهوا في الأصل لائحة اتهام إلى هوانغ بارتكاب جرائم قتل، وجرائم ضد السلامة العامة، إنهم سيستأنفون الحكم.

كما اعتبر المدعون أنه من خلال إشعال الحريق في مبنى مكتظ بالسكان في وقت كان معظم السكان نائمين، يؤكد سعي هوانغ عمداً لقتل عدد غير محدد من الضحايا.

كما أعرب أفراد أسر الذين لقوا حتفهم في الحريق عن استيائهم من الحكم وقالوا لوسائل الإعلام المحلية، إن هوانغ أظهرت عدم تأنيب الضمير طوال المحاكمة.