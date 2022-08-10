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امرأة أمريكية تقاضي فيسبوك لهذا السبب

جواهر الشروق
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امرأة أمريكية تقاضي فيسبوك لهذا السبب

تقاضي سيدة أمريكية شركة “ميتا”، زاعمة أن إدمان ابنتها على استخدام فيسبوك تسبب في إصابتها بمشاكل نفسية.

وقالت السيدة التي تقيم في ولاية كولورادو أن ابنتها بدأت في استخدام فيسبوك منذ أن كانت في السابعة من عمرها، ما جعلها تصاب باضطراب في الأكل، إلى جانب أنها أصبحت تؤذي نفسها، وفق صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية.

ويعتبر إيذاء النفس  من أعراض اضطرابات الشخصية، ويقوم فيها الإنسان بجرح جسده عمدا، لكن لا يصل الأمر إلى مرحلة الانتحار، ويشعر الشخص بنوع من الراحة بعد هذا الفعل، ويتبعه لاحقا تأنيب الضمير.

وتقاضي والدة الفتاة البالغة من العمر 13 سنة فيسبوك، قائلة إن الشركة الأم “ميتا” فشلت في اتخاذ “العناية العادية” بأن المستخدمين لم يتضرروا من الاستخدام المفرط لمنصة التواصل الاجتماعي.

وذكرت سيسيليا أن ابنتها تظل مستيقظة طوال الليل لمتابعة الإشعارات التي تصلها من “فيسبوك”، وبحسب الدعوى، فإن إدمان الطفلة على الموقع، أدى إلى تراجع مستوى اهتمامها ببقية الأنشطة، وإلى اضطراب نومها من جراء “التنبيهات المتواصلة” من التطبيق.

وأكدت الأم في الدعوى أن الشركة تستغل عن قصد “المستخدمين الضعفاء” لجني الأرباح.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منصات التواصل الاجتماعي للانتقادات الواسعة بسبب عجزها عن حماية الأطفال والمراهقين، فمنذ ما يقرب من سنة سجلت شركة “ميتا” 12 دعوى قضائية ضدها دون أن تكون هناك أي نتيجة.

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