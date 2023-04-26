امرأة بريطانية بدون مبايض تنجب طفلا.. ما قصتها؟
أنجبت سيدة بريطانية طفلا وصفه الكثيرون بالمعجزة بعد استئصال مبيضيها كجزء أساسي من علاج السرطان لإنقاذ حياتها.
صُدمت ستايسيبرو دميدو البالغة من العمر 38 عاما، عندما اكتشفت أنها مصابة بسرطان نادر احتمال الإصابة به تقدر من مليون إلى واحد، لكنها كانت أكثر رعبا من فكرة أن المرض سيحرمها من فرصتها في الأمومة.
ومن أجل انقاذ حياتها، خضعت برودميدو لعملية جراحية أولية، لكن قيل لها إنها ستحتاج أيضا إلى عملية ثانية، التي استغرقت ثماني ساعات، حيث تم استئصال الطحال والمرارة وطبقات الأنسجة وقناتي فالوب والمبيضين.
Stacey Broadmeadow was diagnosed with pseudomyxoma peritonei (PMP) in 2017 and had her ovaries removed to save her life.
She’s now given birth to a biological son, Harry, after freezing her eggs between surgeries.
Read Stacey’s full story here: https://t.co/crvNLI2Ozo pic.twitter.com/vsq5qJrgQV
— Sky News (@SkyNews) April 7, 2023
بعد العملية، خضعت ستايسي للعلاج الكيماوي مباشرة في البطن لقتل أي خلايا سرطانية متبقية.
ولجأت بروميدو إلى مؤسسة طبية متخصصة في مانشستر لتجميد بويضاتها، إلى أن تتعافى من السرطان وتنجب أطفالا.
في هذا السياق، قالت السيدة البريطانية: “كنت محظوظة جدا لأنه بين العمليتين، تمكنت من حصاد بويضاتي من طريق هيئة الخدمات الصحية الوطنية”.
وتمكنت ستايسي، والتي ستكون خالية من السرطان لمدة خمس سنوات، من ولادة ابنها البيولوجي، هاري، بعد تجميد بويضاتها عن طريق العمليات الجراحية.