امرأة تتبرع لأختها برحمها في عملية جراحية نادرة

تبرعت امرأة بريطانية برحمها لأختها التي تعاني من مشكلة صحية تمنعها من الحمل، في عملية جراحية نادرة استغرقت 9 ساعات، مما جعلها تخطط لإنجاب طفلين.

ولدت المرأة المستفادة من عملية الزرع، برحم غير مكتمل النمو، مما جعل أختها التي تبلغ من العمر 40 سنة ترغب في التبرع لها برحمها لأنها لا تريد إنجاب المزيد من الأطفال.

تلقت المرأة التي تبلغ من العمر 36 سنة، رحم أختها في عملية جراحية في فبراير في مستشفى تشرشل في أكسفورد، استغرق الأمر 9 ساعات و20 دقيقة، وكانت في صحة جيدة بما يكفي لمغادرة المستشفى بعد 10 أيام.

وقال الجراح المشارك البروفيسور ريتشارد سميث، “إن الرحم المزروع يعمل كما ينبغي، وأن خطط التلقيح الصناعي تسير على الطريق الصحيح”.

وكشف التقرير الطبي للمرأة المستفادة، أنها ستحتاج إلى تناول أدوية مثبطة للمناعة طوال أي حمل مستقبلي لمنع جسمها من رفض العضو المتبرع به.

قبل الجراحة، خضعت الأختين لاستشارات مكثفة وتمت مراجعتهن من قبل أطباء أمراض النساء وجراحي زرع الأعضاء وأطباء التوليد وعلماء النفس وأطباء التخدير والصيادلة.

كما تم تقييمهما أيضا من قبل مقيم مستقل تابع لهيئة الأنسجة البشرية للتأكد من أنهما على دراية بالمخاطر والتأكد من أنهما اختاراتا الجراحة بمحض إرادتهما.

وتمت دفع تكلفة عملية زرع الأعضاء البالغة 25 ألف جنيه إسترليني من خلال تبرعات أشرفت عليها جمعية خيرية في بريطانيا، وفقا لصحيفة” الغادريان“.