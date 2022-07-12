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جواهر

امرأة تتصدى بشجاعة لمحاولة سرقة سيارتها بعدما تركت طفليها بالداخل (فيديو)

جواهر الشروق
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امرأة تتصدى بشجاعة لمحاولة سرقة سيارتها بعدما تركت طفليها بالداخل (فيديو)

أثنى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شجاعة امرأة أمريكية تصدت لمحاولة سرقة سيارتها، التي كان بداخلها طفلاها من السرقة.

وقال موقع “فوكس نيوز” الأمريكية إن الحادث وقع يوم 4 جويلية في مدينة هوبز، التابعة لولاية نيو مكسيكو.

وحسب تحقيقات الشرطة، فإن امرأة أوقفت سيارتها أمام أحد المتاجر للتبضع، وحين كانت في طريقها للعودة، دفعتها امرأة مجهولة ودخلت سيارتها، وانطلقت بها بسرعة.

وكان داخل السيارة ابنة المرأة، وعمرها 6 سنوات، وابنها الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا.

ويُظهر فيديو التقطته كاميرا المرور الأم وهي تحاول إيقاف السارقة، حيث قفزت في الشارع العام وبكل شجاعة على غطاء المحرك لتضييق مجال الرؤية على المجرمة، لكن بدون نتيجة.

وفي وقت لاحق، عثر ضباط الشرطة على السيارة، بينما لاذت المشتبه فيها (ريجينا كاستيلو) بالفرار.

وبعد التحقيقات، نجحت العناصر الأمنية في إلقاء القبض على كاستيلو، مختبئة خلف شاحنة صغيرة في منطقة سكنية.

وتواجه المعتقلة عدة تهم، من بينها اختطاف سيارة وإخفاء الهوية وعدم المثول وسرقة متاجر.

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