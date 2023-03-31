امرأة تحصل على رخصة القيادة بعد أكثر من 900 محاولة

أنفقت سيدة كورية جنوبية آلاف الدولارات للحصول على رخصة قيادة على مدى سنوات طويلة بعد أن قامت بـ 959 محاولة فاشلة.

وقامت المرأة التي تدعى “تشا سا صون” وتبلغ من العمر 69 سنة بأول محاولة لها في الاختبار الكتابي في 2005 لكنها لم تنجح.

وخضعت “سان صون” للاختبار 5 أيام في الأسبوع على مدار ثلاث سنوات، واجتازت الاختبار الكتابي للمرة 860 ودفعت نحو 13.5 ألف دولار للحصول على الرخصة، وفقا لصحيفة gulftoday

حاولت “تشا ” تقليل عدد مرات الاختبار حتى اجتازت في النهاية في محاولتها رقم 950 لكنها فشلت ونجحت في النهاية في المحاولة رقم 960.

وقالت مدربة القيادة، إنه عندما حصلت أخيرا المرأة المثابرة على رخصتها، خرجنا جميعا مبتهجين وعانقناها وقدمنا لها الزهور.

أضافت: “لم يكن لدينا الشجاعة لنطلب منها الإقلاع عن دخول الاختبارات، لأنها كانت مصممة على النجاح”.

وبسبب إصرارها على الحصول على رخصة القيادة، حصلت “صون” على سيارة جديدة من شركة “هيونداي” الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.