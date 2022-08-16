امرأة تحصل على عقار بقيمة 50 مليون دولار بسبب خطـأ مطبعي

اشترت امرأة أمريكية عن طريق الخطأ عقارًا في الحي بأكمله بعد أن اشتمل اسم منزلها على أكثر من 80 عقارًا.

وأنفقت صاحبة المنزل التي لم تذكر اسمها، من ولاية نيفادا، 594481 دولارًا على ما اعتقدت أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو.

ولكن عندما قدمت أوراقها للمقيم في مقاطعة واشو، ظهر خطأ فادح أن لديها 84 عقارًا إضافيًا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتهما بحوالي 50 مليون دولار (40865550.00 جنيهًا إسترلينيًا).)

وذكرت الوثائق أن المرأة تمتلك “القرعة من 1 إلى 85، والمناطق المشتركة أ و ب.

قال كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، إنه يبدو أنه كان خطأ مطبعيًا ارتكبته شركة “واست منستر تيتل” ، وهي شركة تقع في لاس فيجاس.

“نظرًا لأنه كان من الواضح جدًا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم مع الشركة على الفور حتى يتمكنوا من البدء في تصحيح سلسلة ملكية العقارات التي تم نقلها عن طريق الخطأ وعددها 86 عقارًا.”

وتم الإفادة أنه سيتم نقل سندات الملكية مرة أخرى إلى المطورين، ثم إعادة إصدارها مع التصحيحات، وفقًا لتقارير “ديلي ميل” البريطانية.

ويمكن لصاحب المنزل رفض النقل، ومع ذلك، لا توجد علامة على أنها أوقفت العملية.

قال بيرك إن الخطأ أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس بسبب النسخ واللصق، وأضاف أن القضية ستكون “خاسرة في المحكمة”.