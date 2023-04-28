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جواهر

امرأة تحطم روبوتا في أحد المستشفيات لأنه قام بدور الممرضة

جواهر الشروق
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امرأة تحطم روبوتا في أحد المستشفيات لأنه قام بدور الممرضة
ح.م

قامت امرة صينية بتحطيم روبوت في إحدى المستشفيات لأنه أدى عمل الممرضة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تضرب الروبوت بشكل متكرر بهراوة في بهو المستشفى.

وبدت المرأة التي كانت ترتدي معطفا أصفر تصرخ بغضب على الروبوت قبل أن تنهال عليه بالعصا.

وكشف المقطع المصور، الموظفين في مكتب الاستقبال وهم يتراجعون للاحتماء خوفا من أن يتم الاعتداء عليهم من طرف المرأة الغاضبة.

ولم تكتف المرأة الصينية بضربة واحدة، بل وجهت للروبوت خمس ضربات مما أدى إلى تطاير القطع المكسورة وتناثرها على الأرض.

وجنبا إلى جنب مع إدارة الأمن في المستشفى، تحقق الشرطة حاليا مع المرأة، ويعتقد طاقم المستشفى أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

يجدر بالذكر أن المستشفيات الصينية تستخدم الروبوتات بشكل كبير لتحديد المواعيد الطبية.

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