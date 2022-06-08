امرأة تسبح من بنغلاديش إلى الهند لتتزوج صديقها

تصدّرت امرأة من بنغلاديش عناوين الصحف الهندية بعد أن سبحت عبر الحدود لتتزوج رجل أجبته من الهند.

وشقت كريشنا ماندال، البالغة من العمر 22 عامًا طريقها عبر غابات سونداربانس البرية، وسبحت لمدة ساعة للوصول إلى الهند لمقابلة أبهيك ماندال، الرجل الذي تعرفت عليه عبر فيسبوك، لأنها لا تملك جواز سفر.

وبالفعل تمكنت كريشنا من الوصول إلى الرجل الهندي وتزوجته في معبد كاليغات في كولكاتا، لكن سرعان ما ألقي عليها القبض لأنها دخلت البلاد بشكل غير قانوني، وذكرت المصادر أن كريشنا قد يتم تسليمها إلى المفوضية العليا لبنغلاديش.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها شخص من بنغلاديش إلى الهند بشكل غير قانوني، فقد فعلها صبي من بنغلاديش وتسلل إلى الهند لشراء الشوكولاتة في وقت سابق من هذا العام.

وكان الصبي قد دخل الهند عبر فجوة في السياج، وقد سُلِّم للشرطة المحلية وتم وضعه في رهن السجن القضائي لمدة 15 يوما.