امرأة تسمّم أقارب زوجها بفطر سام.. ما القصة؟ 

أدينت امرأة أسترالية بالسجن المؤبد بتهمة تسميم ثلاثة أشخاص من أقارب زوجها والشروع في قتل الرابع بفطر سام قدمته لهم خلال وجبة عشاء عائلي.

وكانت إيرين باترسون، ذات الـ 50 سنة، قد وجهت الدعوة إلى والدي زوجها المنفصل عنها وعمّته وزوج الأخيرة الذي قضى أسابيع بالمستشفى، بينما نجا الزوج سايمن باترسون بعدما اعتذر عن الحضور لأنه شعر بعدم الارتياح، مثلما أفاد به للمحققين.

وقال القاضي كريستوفر بيل، من المحكمة العليا لولاية فيكتوريا في ملبورن، أثناء إصداره الحكم على إيرين: “إن عدم شعوركِ بالندم يُزيد من جراح الضحايا”. وأضاف: “إن جسامة أفعالكِ تُبرر فرض أقصى العقوبات على جرائمكِ”.

تعود أحداث هذه القضية إلى دعوة عائلية تعود إلى سنة 2023 في بلدة ريفية صغيرة جنوب شرق أستراليا.

قدمت إيرين باترسون، الشغوفة بالطبخ والجريمة، طبقا إنجليزيا مميزا، وهو لحم بقري ويلينغتون، مع “قبعة الموت”، وهو أحد أخطر أنواع الفطر السام.

بعد وجبة العشاء، توفي ثلاثة أشخاص، ولم ينجُ سوى واحد، وهو زوجها المنفصل عنها الذي رفض الدعوة، رغم ذلك أرسلت له الجانية رسالة نصية تقول فيها: “أتمنى أن تُغير رأيك”، مع العلم أنه تم انفصالهما منذ عام 2015 دون طلاق، إلا أن علاقتهما كانت تتدهور بسبب خلاف حول نفقة الأطفال.

وأخبرت باترسون الضيوف بإصابتها بالسرطان وطلبت النصيحة حول كيفية إخبار أطفالها، وفقًا لمكتب المدعي العام، ومع ذلك، لم تُشر أي سجلات طبية إلى هذا التشخيص، وخلص الادعاء إلى أن هذه كذبة لجذب الضيوف.

ولا تزال دوافع الجريمة غامضة، بعد أكثر من شهرين من المحاكمة التي تابعتها وسائل الإعلام العالمية.

وعليه، حُكم على المرأة الأسترالية، المُدانة بتسميم ثلاثة من أفراد عائلة زوجها السابق بفطر سام، يوم الاثنين 8 سبتمبر، بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 33 عاما.