امرأة تصدم بسيارتها مضخة بنزين وتتسبب في كارثة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، فيديو لامرأة في السعودية صدمت بسيارتها مضخة بنزين وتسببت في نشوب حريق وحالة رعب.
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شاهد.. لحظة اشتعال حريق بمضخة بنزين في محطة وقود بالأفلاج بعد صدمها من مركبة “جيمس” تقودها امرأة 😱 pic.twitter.com/u3O7QJa0bD
— الليث أبو مهند (@Mohanad20212) July 27, 2021
ويظهر الفيديو المتداول سائقة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.
كادت قائدة إحدى المركبات، أن تتسبب في كارثة بمدينة الأفلاج السعودية، بعدما صدمت بسيارتها مضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، ما تسبب في اشتعال النيران، وفق ما أظهره فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/7xoexOQZIh
— شبكة ياسي الإمارات الإخبارية (@yasiuae_net) July 28, 2021
كانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.
وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.