امرأة تصدم بسيارتها مضخة بنزين وتتسبب في كارثة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، فيديو لامرأة في السعودية صدمت بسيارتها مضخة بنزين وتسببت في نشوب حريق وحالة رعب.

ويظهر الفيديو المتداول سائقة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.

كانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.