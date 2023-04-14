امرأة تصر على استرداد المال من مصور زفافها لهذا السبب

تلقى مصورا فوتوغرافيا طلبا مفاجئا من إحدى العميلات باستعادة مبلغ المال الذي دفعته له خلال تصوير حفل زفافها قبل 4 سنوات، لأنها تطلقت.

وشارك المصور الجنوب افريقي، لانس روميو، لقطات شاشة لمحادثة بينه وبين المرأة التي قام بتصوير حفل زفافها منذ حوالي أربع سنوات في جوهانسبورغ.

وقالت المرأة للمصور في لقطة شاشة المحادثة على واتساب التي نشرها، إنها لم تعد في حاجة إلى الصور التي التقطها لها خلال زفافها لأنها انفصلت عن زوجها، لذلك عليه أن يرد لها ما قيمته 650 دولارا.

اعتقد لانس في البداية أن المرأة تمزح معه، لكنها أبدت إصرارا على طلبها، بل وهددت بمقاضاته إذا رفض.

تابع المصور، قلت لها بمجرد تسليم الصور للطرف المتعاقد معه لا يمكن استرداد الأموال، إذ أن الصور الملتقطة لا يمكن استعادتها وإدخالها للكاميرا من جديد”.

هذا الجواب لم يقنع السيدة الغاضبة التي هددته بالاستعانة بالمحامين لمقاضاته، ثم حاولت التراجع عن لهجة التهديد، وقالت له إنها مستعدة أن تستعيد 70 في المائة من المبلغ، وإلا عليه أن يستعد للمتابعة القضائية.

من جهته، رفض المصور هذا الاقتراح، ورد عليها “اتركي محاميك يتصل بي”.