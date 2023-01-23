امرأة تقتل زوجها المريض داخل المستشفى تنفيذا لرغبته!

أقدمت امرأة أمريكية على قتل زوجها المريض داخل مستشفى بولاية فلوريدا، تنفيذا لرغبته حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن جيري جيلاند البالغ من العمر 77 عاما، والمصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي 3 أسابيع.

وجاء في الاتفاق أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين، البالغة من العمر 76 عاما، أن تقتله.

واستمرت صحته في التدهور، وقبل الساعة 11:30 من صباح، السبت، بالتوقيت المحلي، أحضرت السيدة جيلاند مسدسا إلى مستشفى AdventHealth.

وذهبت إلى غرفة زوجها في الطابق 11 وأطلقت عليه النار في رأسه، وفقا للشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش، جاكاري يونغ، “كانت قد خططت لإطلاق النار على نفسها أيضا، ولكن في النهاية، لم تستطع فعل ذلك”.

وأضاف يونغ في مؤتمر صحفي: “إنه ظرف مأساوي لأنه يظهر أن لا أحد منا محصن من تجارب ومحن الحياة”.

وتابع: “جيلاند حبست نفسها في الغرفة ورفضت إسقاط المسدس عندما وصلت الشرطة”.

وبعد مواجهة استمرت لساعات بين الشرطة والسيدة، تمكنت الشرطة من احتجازها، وقال يونغ

“حتى بعد إطلاق النار، لم تحاول أبدا النهوض والمغادرة وكان كل شيء محصورا في الغرفة. ولم يتعرض المرضى والموظفون في المستشفى للتهديد”.

وأشار إلى أن “جيلاند يمكن أن تواجه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى”. ولم يرد مكتب المدعي العام بالولاية على مكالمة لطلب التعليق من قبل الصحيفة.

وتم نقل المرأة إلى سجن مقاطعة فولوسيا بعد ظهر السبت.

وختم يونغ قائلا: “إنها حزينة للغاية. من الواضح أن هذا وضع صعب.. إنها امرأة تعاني من اكتئاب حاد”.