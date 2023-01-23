امرأة تقتل زوجها المريض داخل المستشفى تنفيذا لرغبته!
أقدمت امرأة أمريكية على قتل زوجها المريض داخل مستشفى بولاية فلوريدا، تنفيذا لرغبته حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن جيري جيلاند البالغ من العمر 77 عاما، والمصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقا مع زوجته قبل حوالي 3 أسابيع.
وجاء في الاتفاق أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين، البالغة من العمر 76 عاما، أن تقتله.
واستمرت صحته في التدهور، وقبل الساعة 11:30 من صباح، السبت، بالتوقيت المحلي، أحضرت السيدة جيلاند مسدسا إلى مستشفى AdventHealth.
وذهبت إلى غرفة زوجها في الطابق 11 وأطلقت عليه النار في رأسه، وفقا للشرطة.
Woman kills ill husband in botched murder-suicide pact at Florida hospital, cops say https://t.co/D5COGP3WeF by @devoun_cetoute via @MiamiHerald
— Omar Rodríguez Ortiz (@Omar_fromPR) January 22, 2023
وقال رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش، جاكاري يونغ، “كانت قد خططت لإطلاق النار على نفسها أيضا، ولكن في النهاية، لم تستطع فعل ذلك”.
وأضاف يونغ في مؤتمر صحفي: “إنه ظرف مأساوي لأنه يظهر أن لا أحد منا محصن من تجارب ومحن الحياة”.
وتابع: “جيلاند حبست نفسها في الغرفة ورفضت إسقاط المسدس عندما وصلت الشرطة”.
Oh my. Woman shoots terminally ill husband at hospital in Daytona Beach. 😥 @FCN2go https://t.co/aI59XOKCLb
— Robert Bradfield (@RobertBReports) January 21, 2023
وبعد مواجهة استمرت لساعات بين الشرطة والسيدة، تمكنت الشرطة من احتجازها، وقال يونغ
“حتى بعد إطلاق النار، لم تحاول أبدا النهوض والمغادرة وكان كل شيء محصورا في الغرفة. ولم يتعرض المرضى والموظفون في المستشفى للتهديد”.
وأشار إلى أن “جيلاند يمكن أن تواجه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى”. ولم يرد مكتب المدعي العام بالولاية على مكالمة لطلب التعليق من قبل الصحيفة.
وتم نقل المرأة إلى سجن مقاطعة فولوسيا بعد ظهر السبت.
وختم يونغ قائلا: “إنها حزينة للغاية. من الواضح أن هذا وضع صعب.. إنها امرأة تعاني من اكتئاب حاد”.
76 year old woman shoots her terminally ill husband in the hospital. Why isn’t medically assisted suicide an option? Allow people to die with dignity and grace. If you don’t agree. Don’t choose that option.
— 911DispatcherGremlin (@NW911Dispatcher) January 23, 2023