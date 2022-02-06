امرأة تقتل قريبتها وتحرق جثتها وبيتها بالعاصمة

الدرك يوقف الجانية ويكشف خيوط الجريمة الشنعاء في وقت قصير

اهتزت بلدية بن طلحة بالجزائر العاصمة، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها امرأة في الستينات من عمرها، على يد قريبتها التي قامت بخنقها وبعد أسبوع نكلت جثتها وحرقت دارها.

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، قاتلة امرأة في الستينات من عمرها، حيث تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لاستكمال التحقيقات في حيثيات الجريمة.

تفاصيل الجريمة حسب ما كشفت عنه المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، جاءت على إثر بلاغ تلقته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة مفاده وجود حريق بمسكن، بعد التنقل إلى عين المكان رفقة المصالح المعنية وإخماد الحريق تم اكتشاف جثة امرأة في عقدها السادس بداخل المسكن يعود تاريخ وفاتها قبل الحريق وعليها آثار العنف حسب الطبيب المعاين للجثة ليتم فتح تحقيق في القضية.

وبعد استغلال أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة للمعلومات الأولية، تم تكثيف التحريات والاستعانة بعنصر الاستعلامات فتم الحصول على معلومات من طرف أفراد الفرقة مفادها ملاحظة جروح وخدوش على مستوى أيدي المشتبه فيها البالغة من العمر 61 سنة والتي تعتبر الصديقة المقربة للضحية أين تم استدعاؤها وسماع أقوالها، حيث صرحت أنها ليست لها أي علاقة بالجريمة.

مواصلة للتحقيق الذي باشرته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة في القضية واستنادا إلى تصريحات المشتبه فيها تبين أنها الصديقة المقربة من الضحية، بعد التعمق في التحقيق واستغلال كامل المعلومات والمعاينات والآثار التي تم رفعها والدلائل العملية المسند إليها بناء على الاستغلال الجيد للكشوفات الهاتفية الخاصة بالضحية وتصريحات الشهود، تم مواجهة المشتبه فيها بالدلائل العلمية السالفة الذكر، أين اعترفت المعنية بالجرم المنسوب إليها رغم السيناريوهات المفبرك من طرفها، لإبعاد الشكوك عنها وتضليل المحققين لعدم الوصول إلى تفكيك الجريمة.

ليتبين أن المشتبه فيها قامت بخنق الضحية حتى وفاتها وبعد مرور أسبوع تقدمت إلى مسكنها وقامت بحرقها وحرق المسكن من أجل طمس آثار الجريمة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنية أمام الجهات القضائية المختصة.