-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

امرأة تهدي شبيهتها كعكة مسمومة لسرقة مقتنياتها

جواهر الشروق
  • 533
  • 0
امرأة تهدي شبيهتها كعكة مسمومة لسرقة مقتنياتها

حُكم على امرأة روسية بالسجن 21 عاما لمحاولتها قتل شبيهتها الأمريكية بكعكة مسمومة ثم سرقة هويتها.    

وفي التفاصيل، زارت “ناسيروفا” وهي امرأة روسية منزل صديقتها الأمريكية وهي تحمل هدية عبارة عن كعكة الجبن.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الصديقتين كانتا تشبهان بعضهما البعض أثناء الواقعة، وكلاهما تتحدثان الروسية، وتمتلكان شعرا داكنا، ونفس بشرة الجلد، وتشتركان في سمات جسدية أخرى.

وفي اليوم التالي، وُجدت المرأة الروسية فاقدة للوعي في بيتها، وبجانبها عقاقير متناثرة للإيهام بأنها انتحرت.

وكشفت الاختبارات التي أُجريت على الكعكة أنها تحتوي على نوع من المهدئات القوية.

وعندما عادت الضحية إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.

وقالت المدعية في مقاطعة كوينز في بيان عن المتهمة إنها “فنانة محتالة لا تعرف الرحمة، ستسجن لفترة طويلة لمحاولتها قتل صديقتها لتحقيق مكاسب شخصية.”

وتم توجيه الاتهام للصديقة الروسية (47 سنة) بالشروع في القتل والسرقة، وستقضي 21 سنة خلف القضبان، وفقا لموقع “أي بي سي”.

مقالات ذات صلة
لهذا السبب انتقدت ميغان ميركل الصحافة البريطانية!

لهذا السبب انتقدت ميغان ميركل الصحافة البريطانية!

طفل يولد بـ 6 أصابع في كل يد وقدم والأطباء يعتبرون حالته نادرة

طفل يولد بـ 6 أصابع في كل يد وقدم والأطباء يعتبرون حالته نادرة

دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

دكتور التغذية المغربي يواصل إثارة الجدل بتأكيده على وجوب صيام الحائض!

هذا ما قالته طليقة حكيمي بعدما ابتلعت صدمة تسجيل أملاكه باسم والدته!

هذا ما قالته طليقة حكيمي بعدما ابتلعت صدمة تسجيل أملاكه باسم والدته!

جدل بسبب ظهور مايا رجيل بدون حجاب في عيد الفطر.. لماذا تخلت عنه؟

جدل بسبب ظهور مايا رجيل بدون حجاب في عيد الفطر.. لماذا تخلت عنه؟

نائبة أمريكية متحولة جنسيا ممنوعة من المشاركة في نقاشات البرلمان

نائبة أمريكية متحولة جنسيا ممنوعة من المشاركة في نقاشات البرلمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد