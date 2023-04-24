امرأة تهدي شبيهتها كعكة مسمومة لسرقة مقتنياتها

حُكم على امرأة روسية بالسجن 21 عاما لمحاولتها قتل شبيهتها الأمريكية بكعكة مسمومة ثم سرقة هويتها.

وفي التفاصيل، زارت “ناسيروفا” وهي امرأة روسية منزل صديقتها الأمريكية وهي تحمل هدية عبارة عن كعكة الجبن.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الصديقتين كانتا تشبهان بعضهما البعض أثناء الواقعة، وكلاهما تتحدثان الروسية، وتمتلكان شعرا داكنا، ونفس بشرة الجلد، وتشتركان في سمات جسدية أخرى.

وفي اليوم التالي، وُجدت المرأة الروسية فاقدة للوعي في بيتها، وبجانبها عقاقير متناثرة للإيهام بأنها انتحرت.

وكشفت الاختبارات التي أُجريت على الكعكة أنها تحتوي على نوع من المهدئات القوية.

وعندما عادت الضحية إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.

وقالت المدعية في مقاطعة كوينز في بيان عن المتهمة إنها “فنانة محتالة لا تعرف الرحمة، ستسجن لفترة طويلة لمحاولتها قتل صديقتها لتحقيق مكاسب شخصية.”

وتم توجيه الاتهام للصديقة الروسية (47 سنة) بالشروع في القتل والسرقة، وستقضي 21 سنة خلف القضبان، وفقا لموقع “أي بي سي”.