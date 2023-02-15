امرأة حامل متورطة في تهريب البشر إلى إسبانيا

رفقة زوجها وشقيقها

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، عقوبات تراوحت بين ثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا في حق 17 شخصا من بينهم فتاة عشرينية رفقة زوجها وشقيقها، عن جناية تهريب المهاجرين بواسطة أكثر من شخص، وجنحة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية، بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة الإبحار سرا على متن قارب نزهة نحو السواحل الإسبانية.

حيثيات القضية التي ناقشتها، الأربعاء، محكمة الجنايات انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الأمن من قبل خفر السواحل الجزائرية، بعد ضبطهم مجموعة من المهاجرين على متن قارب نزهة في عرض البحر، أين كانوا متوجهين نحو إسبانيا في رحلة سرية انطلقت من شاطئ “سركوف” بمدينة عين طاية شرق العاصمة بعد ثلاث ساعات من انطلاق الرحلة، وتمكنت مصالح الأمن من توقيف المهربين وتعلق الأمر بكمل من المدعو “ب. ر”، “إ.ت”، “م.أ” وكذا “ق.فارس” الذين حاولوا تمرير عدد من الأشخاص من بينهم سيدة حامل رفقة زوجها وشقيقها، أغلبهم ينحدرون من ولاية تيزي وزو، والإبحار بهم سرا نحو إسبانيا مقابل مبالغ تراوحت بين 20 و50 مليون سنتم لكل شخص.

وكشفت جلسة محاكمة المتهمين عن تفاصيل عملية الهجرة بعد تخطيط مسبق من طرف السالف ذكرهم، بعد قيامهم بالبحث عن قارب خشبي عبر مواقع تجارية إلكترونية ثم عقد صفقة لشراء القارب بمبلغ 450 مليون سنتيم بعد جمع المبلغ المحدد بالتضامن فيما بينهم، وحدد نصيب كل واحد منهم بـ50 مليون سنتم، وتوفير كمية كافية من البنزين وكذا السترات الواقية لارتدائها أثناء الرحلة، غير أن حراس السواحل تمكنوا من إحباطها وتوقيف المهاجرين على بعد كليومترات من شواطئ العاصمة أين تم تحويلهم إلى مركز الأمن لفتح تحقيق حول الحادثة.