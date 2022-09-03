امرأة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقتها

تعتزم الرحّالة السعودية، رشا القرشي، أن تعود إلى جدة على ظهر ناقتها بعدما تعذّر عليها الفوز في سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

ومن المتوقع أن تبدأ رشا مسيرتها بعد يومين من الصياهد إلى جدة بعد إنهاء إجراءات الرحلة واستخراج التصريحات اللازمة.

وقالت الرحّالة السعودية في حديث لـ “العربية.نت” إن الفكرة راودتها عندما شاركت في النسخة السادسة لمهرجان الإبل قبل 6 أشهر، حيث قطعت عهدا على نفسها بأنها إذا لم تحقق الفوز، فستعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها.

وكشفت القرشي أن الرحلة تتألف من 14 محطة، انطلقت من الرياض قبل يومين، ووصلت الجمعة إلى الحفنة، متجهة إلى القصيم، وخلال مسيرتها وجدت متعة بعش حياة الأوائل الذين قطعوا الصحاري على ظهور الإبل.

وتوقعت مالكة الإبل أن تصل إلى جدة بعد أكثر من 20 يوما، وسيكون ذلك متزامنا مع اليوم الوطني، وقالت رشا التي تأخذ قسطا من الراحة بعد كل 50 كم”: “وجدت الترحيب والمشاركة من كافة أفراد المجتمع في المواقع التي مررتُ بها، كما وجدت الدعم الأمني”.

كما أشارت الرحّالة أنها تعطي درسا حقيقيا وملموسا عن حياة الأجداد، الذين كانوا يسافرون لطلب العلم والتجارة في هذه الأجواء الصعبة، رغم مشاق الرحلة ومصاعبها، وختمت حديثها بأنها تسعى إلى نشر التراث ودخول كتاب غينيس.