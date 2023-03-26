امرأة ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات بالعاصمة (فيديو)

أطاح أمن الجزائر العاصمة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية على مستوى مقاطعة الدار البيضاء.

وحسب بيان للشرطة، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية ثبت ضلوعها في 17 قضية لسرقة المحلات التجارية على مستوى المقاطعة

الإدارية للدار البيضاء.

وأوضح البيان أن مصالح الأمن الحضري الثالث لبرج الكيفان بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء “تمكنت من الإطاحة بالشبكة على إثر عدة شكاوى مقدمة من طرف أصحاب المحلات التجارية مفادها تعرض محلاتهم للسرقة بالكسر والتسلق أثناء الليل”.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، “أفضت التحريات في القضية إلى توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و40 سنة، مسبوقون قضائيا”، يضيف المصدر ذاته.

كما بينت الأبحاث “ضلوع هذه الشبكة في 17 قضية مشابهة على مستوى إقليم الاختصاص للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء” مع “حجز الأغراض المستعملة في السرقة المتمثلة في رافع عجلات السيارات يستعمل لكسر الأبواب الخارجية للمحلات التجارية، قفازات وقبعة صوفية تستعمل لإخفاء الهوية والتنكر وكذا أسلحة بيضاء محظورة تستعمل للتهديد”، إضافة الى “استرجاع بعض المسروقات”.

وخلص البيان إلى أنه “بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية,، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، الكسر والتسلق مع اقتران ظرف الليل”.