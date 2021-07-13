-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلفا ل كريم حسني الذي عين وزيرا للموارد المائية

امرأة على رأس مجلس ادراة شركة “سيال”

حسان حويشة
  • 344
  • 0
امرأة على رأس مجلس ادراة شركة “سيال”

تم تنصيب ميموني حميدة الثلاثاء، على رأس مجلس إدارة شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، خلفا للرئيس السابق كريم حسني الذي  عين وزيرا للموارد المائية والأمن المائي.

وأفادت مصادر من القطاع لـ ” الشروق”ان هذا التعيين الجديد يهدف الى تحسين تسيير الخدمة العمومية في مجال توفير الماء الشروب والتطهير الذي يشكل محورا أساسيا للقطاع في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد.

ويراهن المراقبون في مجال الموارد المائية على هذا التعيين من اجل تسيير وترشيد  وعقلنة استعمال المخزونات المائية الحالية المتوفرة و تدارك بعض النقائص المسجلة في مجال توزيع الماء الشروب في بعض المناطق العاصمة من خلال  وضع مقاربة إستراتجية لتسيير المورد المائي.

كما ان هذا التعيين يندرج حسب المصادر ذاتها في إطار تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة في صنع القرار على مستوى مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية.

للإشارة فإن الرئيسة الجديدة لمجلس أدارة شركة “سيال” ميموني حميدة، حاصلة على شهادة مهندسة دولة في الموارد المائية وتدرجت في عدة مناصب في الديوان الوطني للتطهير، كان آخرها رئيسة قسم تطوير الدراسات والمشاريع.

مقالات ذات صلة
خزانات “سيرغاز” جزائرية.. وامتيازات لأصحاب السيارات!

خزانات “سيرغاز” جزائرية.. وامتيازات لأصحاب السيارات!

ركود في سوق”الدوفيز” الموازي

ركود في سوق”الدوفيز” الموازي

وزارة الصحة: هذه تدابير الوقاية في شراء ونحر الأضاحي

وزارة الصحة: هذه تدابير الوقاية في شراء ونحر الأضاحي

السعيد بوتفليقة يمثل مجددا أمام قاضي التحقيق بقطب سيدي امحمد

السعيد بوتفليقة يمثل مجددا أمام قاضي التحقيق بقطب سيدي امحمد

ترسيم التفويج والدراسة بالتناوب.. وإعادة تسجيل المتسرّبين

ترسيم التفويج والدراسة بالتناوب.. وإعادة تسجيل المتسرّبين

الجزائر ترسل إلى تونس طائرة محملة بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا  

الجزائر ترسل إلى تونس طائرة محملة بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد