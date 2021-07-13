امرأة على رأس مجلس ادراة شركة “سيال”

خلفا ل كريم حسني الذي عين وزيرا للموارد المائية

تم تنصيب ميموني حميدة الثلاثاء، على رأس مجلس إدارة شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، خلفا للرئيس السابق كريم حسني الذي عين وزيرا للموارد المائية والأمن المائي.

وأفادت مصادر من القطاع لـ ” الشروق”ان هذا التعيين الجديد يهدف الى تحسين تسيير الخدمة العمومية في مجال توفير الماء الشروب والتطهير الذي يشكل محورا أساسيا للقطاع في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد.

ويراهن المراقبون في مجال الموارد المائية على هذا التعيين من اجل تسيير وترشيد وعقلنة استعمال المخزونات المائية الحالية المتوفرة و تدارك بعض النقائص المسجلة في مجال توزيع الماء الشروب في بعض المناطق العاصمة من خلال وضع مقاربة إستراتجية لتسيير المورد المائي.

كما ان هذا التعيين يندرج حسب المصادر ذاتها في إطار تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة في صنع القرار على مستوى مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية.

للإشارة فإن الرئيسة الجديدة لمجلس أدارة شركة “سيال” ميموني حميدة، حاصلة على شهادة مهندسة دولة في الموارد المائية وتدرجت في عدة مناصب في الديوان الوطني للتطهير، كان آخرها رئيسة قسم تطوير الدراسات والمشاريع.