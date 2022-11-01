امرأة فاقدة للوعي لمدة 7 أشهر تضع مولودة بصحة جيدة

وضعت سيدة هندية طفلة بحالة جيدة وهي لا تزال تحت الغيبوبة التي دامت 7 أشهر بعد سقوطها من الدراجة وهي في شهرها الأول من الحمل.

وقال جراح الأعصاب الذي يشرف على حالتها، إن المريضة البالغة من العمر 23 عامًا، وصلت إلى مركز الصدمات في 1 أفريل من السنة الجارية، بعد تعرضها لإصابة شديدة في الرأس في الليلة السابقة عندما كانت تسافر مع زوجها على الدراجة.

وقالت صحيفة “إنديا تايمز” إن الزوجين لم يكونا يرتديان الخوذ وقت وقوع الحادث، ولم يتعرض الزوج لأي إصابة، بينما تعرضت الزوجة لإصابة شديدة في الرأس، وسقطت أرضًا أثناء جلوسها جانبا.

وقال الأطباء إن الشابة الهندية كانت فاقد للوعي عندما وصلت إلى المستشفى، وقتها كانت في بداية الحمل، وتبين أنها تعاني من إصابة شديدة في الدماغ مصحوبة بورم حاد، وتم وضعها فورا في غرفة العناية المركزة، ثم خضعت لعملية جراحية طارئة على الدماغ، ثم توالت العمليات إلى أن وصلت إلى 5 عمليات خلال 7 أشهر.

وخلال هذه المدة، تم إجراء الكثير من المناقشات في الثلث الأول والثاني من حملها حول ما إذا كان ينبغي إجهاضها أو مواصلة الحمل، حيث كانت الأم لا تزال فاقدة للوعي.

ونظرًا لعدم ملاحظة أي تشوهات خلقية على الجنين عبر فحوصات الموجات فوق الصوتية، اقترح الفريق الطبي على الأسرة خيار مواصلة الحمل.

وقد أحضرت العائلة ابنتها الفاقدة للوعي إلى المستشفى عندما لاحظت ما يوحي بآلام المخاض الوشيكة لديها، حيث أنجبت طفلة سليمة تزن 2.5 كجم في مركز الصدمات.

وفي الوقت الحالي، لا تزال المرأة فاقد للوعي، ولكنها تتنفس من تلقاء نفسها، وتفتح عينيها، وأكد الأطباء أن لديها فرصة 10-15 في المائة لاستعادة وعيها في العامين المقبلين مع استمرار إعادة التأهيل.