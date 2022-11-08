امرأة محجبة في منشور للجيش الفرنسي.. اليمين غاضب والحكومة ترد
هاجم قيادي يميني متطرف، وزارة الجيوش الفرنسية، بسبب ظهور امرأة محجبة في أحد منشوراتها، وقالت الأخيرة إنه مفبرك، ثم أقرت بصحته.
ونشر داميان ريو، القيادي في حزب “استرداد” الذي يتزعمه إريك زمور، عبر حسابه على تويتر، صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش والخاص بالعامين القادمين 2023 – 2024 حيث تظهر صورة امرأة محجبة.
وكتب في التعليق المرفق: “ترويج للحجاب الإسلامي على تقويم وزارة الجيوش”.
Je maintiens l’information malgré le démenti de @Armees_Gouv.
Calendrier distribué il y a plusieurs semaines au personnel du Commissaire des Armées. Plusieurs sources. https://t.co/4vjqJ4RXIS pic.twitter.com/vgUE1Kov88
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 7, 2022
وجاء في رد الوزارة عن الصورة المتداولة عبر الشبكات، أنه لا أساس لها من الصحة، لافتة أنها مركبة عن طريق “الفوتوشوب”، لكن ريو أعاد نشر صور أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه.
Après vérification approfondie, le calendrier qui circule sur les réseaux sociaux est une initiative d’une équipe d’un service du ministère.
➡️Il n’est en aucun cas le calendrier d’@Armees_Gouv comme cela a été affirmé ⤵️#NotreDéfense pic.twitter.com/UYyxy7x704
— Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) November 7, 2022
ودعم ريو كلامه بمقطع فيديو يظهر فيه الحجاب بشكل واضح، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره.
ووصف نشطاء متطرفون التقويم بأنه “تطور خطير” وأمر “غير مقبول” في فرنسا، وهو ما ينذر بحسب بعضهم بقيام “الجمهورية الإسلامية” في البلاد مع حلول عام 2024، فيما استنكر آخرون الحملة الممنهجة ضد الحجاب.
Honteux, inadmissible ! https://t.co/z3QLZ0yeD8
— DanielBoutonnet (@DanielBoutonnet) November 7, 2022
وزارة الجيوش الفرنسية تتلعثم وتتصدّع وتتنصّل من إدراج صورة لمواطنة محجبة (oh mon dieu) على روزنامة حضّرها فريق عمل في الوزارة.
إن الحملة التي تقودها فرنسا الرسمية ضد الحجاب من أبشع وأغبى الحملات العنصرية باسم العلمانية. https://t.co/e8QWGQebMS
— Passing by – العابر (@happen2passby) November 7, 2022
ومع استمرار نشر صور أخرى من التقويم ذاته أقرت الوزارة، الاثنين، صحة الوثيقة، معتبرة أنها لم تحظَ بموافقة ودعم أعلى هرم في إدارتها، مبينة أن هذا التقويم يتم نشره وتوزيعه من قبل مفوضية القوات المسلحة، وهي خدمة مشتركة تخضع لأوامر رئيس أركان القوات المسلحة وتشارك في الإدارة العامة للجيش والدرك.
وقالت الوزارة: “بعد التحقق المعمق فإن التقويم المتداول على الشبكات الاجتماعية هو مبادرة من فريق من إدارة الوزارة، ولم يتم التحقق من صحة هذا المشروع من قبل المسؤولين المختصين”.
وأضافت أن الفكرة وراء هذا الاختيار للصورة تهدف إلى تعزيز أفراد التجنيد المدنيين المحليين الذين يقدمون مساهمة أساسية في مهام جيوشنا في الميدان.
➡️ L’idée derrière ce choix de photo visait à valoriser le personnel civil de recrutement local qui contribue de manière essentielle aux missions de nos armées sur le terrain.#NotreDéfense
— Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) November 7, 2022
وألقى ريو باللوم على الوزارة، مؤكدا على الفشل الذريع لاتصالاتها، حيث قال في تغريدة أخرى: “لسنا نحن ، إنها إحدى خدماتنا.. كالعادة في فرنسا المسؤولون غير مسؤولين”، وهو ما سانده فيه البعض من أتباعه.
« C’est pas nous c’est un de nos service »… comme d’habitude en France les responsables ne sont pas responsables. https://t.co/omL1Lk0ew7
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 7, 2022
Excuse niveau CM2,
C’est pas moi @Armees_Gouv c’est ma petite sœur #CommissariatAuxArmees
Pitoyable https://t.co/7lpaNs6Pqc
— BELeM (@LouisEymard) November 7, 2022
وكان إريك زمور، زعيم حزب استراداد اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه ريو قد توعد بحظر ارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزا إسلامية في الساحات العامة، بالإضافة إلى منع بناء المآذن والمساجد، مع حظر كل الحركات الإسلامية.