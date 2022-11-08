امرأة محجبة في منشور للجيش الفرنسي.. اليمين غاضب والحكومة ترد

هاجم قيادي يميني متطرف، وزارة الجيوش الفرنسية، بسبب ظهور امرأة محجبة في أحد منشوراتها، وقالت الأخيرة إنه مفبرك، ثم أقرت بصحته.

ونشر داميان ريو، القيادي في حزب “استرداد” الذي يتزعمه إريك زمور، عبر حسابه على تويتر، صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش والخاص بالعامين القادمين 2023 – 2024 حيث تظهر صورة امرأة محجبة.

وكتب في التعليق المرفق: “ترويج للحجاب الإسلامي على تقويم وزارة الجيوش”.

وجاء في رد الوزارة عن الصورة المتداولة عبر الشبكات، أنه لا أساس لها من الصحة، لافتة أنها مركبة عن طريق “الفوتوشوب”، لكن ريو أعاد نشر صور أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه.

ودعم ريو كلامه بمقطع فيديو يظهر فيه الحجاب بشكل واضح، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره.

ووصف نشطاء متطرفون التقويم بأنه “تطور خطير” وأمر “غير مقبول” في فرنسا، وهو ما ينذر بحسب بعضهم بقيام “الجمهورية الإسلامية” في البلاد مع حلول عام 2024، فيما استنكر آخرون الحملة الممنهجة ضد الحجاب.

ومع استمرار نشر صور أخرى من التقويم ذاته أقرت الوزارة، الاثنين، صحة الوثيقة، معتبرة أنها لم تحظَ بموافقة ودعم أعلى هرم في إدارتها، مبينة أن هذا التقويم يتم نشره وتوزيعه من قبل مفوضية القوات المسلحة، وهي خدمة مشتركة تخضع لأوامر رئيس أركان القوات المسلحة وتشارك في الإدارة العامة للجيش والدرك.

وقالت الوزارة: “بعد التحقق المعمق فإن التقويم المتداول على الشبكات الاجتماعية هو مبادرة من فريق من إدارة الوزارة، ولم يتم التحقق من صحة هذا المشروع من قبل المسؤولين المختصين”.

وأضافت أن الفكرة وراء هذا الاختيار للصورة تهدف إلى تعزيز أفراد التجنيد المدنيين المحليين الذين يقدمون مساهمة أساسية في مهام جيوشنا في الميدان.

وألقى ريو باللوم على الوزارة، مؤكدا على الفشل الذريع لاتصالاتها، حيث قال في تغريدة أخرى: “لسنا نحن ، إنها إحدى خدماتنا.. كالعادة في فرنسا المسؤولون غير مسؤولين”، وهو ما سانده فيه البعض من أتباعه.

وكان إريك زمور، زعيم حزب استراداد اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه ريو قد توعد بحظر ارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزا إسلامية في الساحات العامة، بالإضافة إلى منع بناء المآذن والمساجد، مع حظر كل الحركات الإسلامية.