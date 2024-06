امرأتان ساديتان تصوران تعذيبهما رجلا حتى الموت!

كشفت تقارير إخبارية قيام امرأتين ساديتين بتصوير رجل عذبتاه حتى الموت بمدينة شيفيلد الإنجليزية، وحكم القضاء البريطاني بسجنهما مدى الحياة.

وبحسب ما أوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن زوي رايدر ونيكولا ليثبريدج، نفذتا هجوما مشتركا على ستيفن كوزيزارسكي (60 عاما) في شقته في شيفيلد العام الماضي وتركتاه مصابا، بعد اتهامه “زورا” بأنه متحرش بالأطفال.

Two “sadistic” women who filmed themselves torturing a man to death have been jailed for at least 26 years.

