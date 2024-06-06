امرأتان ساديتان تصوران تعذيبهما رجلا حتى الموت!

كشفت تقارير إخبارية قيام امرأتين ساديتين بتصوير رجل عذبتاه حتى الموت بمدينة شيفيلد الإنجليزية، وحكم القضاء البريطاني بسجنهما مدى الحياة.

وبحسب ما أوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن زوي رايدر ونيكولا ليثبريدج، نفذتا هجوما مشتركا على ستيفن كوزيزارسكي (60 عاما) في شقته في شيفيلد العام الماضي وتركتاه مصابا، بعد اتهامه “زورا” بأنه متحرش بالأطفال.

Two “sadistic” women who filmed themselves torturing a man to death have been jailed for at least 26 years. 🔗 Read more https://t.co/yd7xdjhQxI — Sky News (@SkyNews) June 5, 2024

وتعرض كوزيززارسكي للسرقة من قبل المرأتين وتُرك ينزف وبه 22 إصابة في وجهه ورأسه وجسده، ثم توفي متأثرا بإصاباته بعد يومين.

وحُكم على زوي رايدر ( 36 عاما)، ونيكولا ليثبريدج (45 عاما)، بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 26 سنة، بتهمة “الاعتداء المشترك الشرس والعنيف للغاية” على جارهما، إضافة إلى السجن 13 سنة بتهمة السرقة.

واستمعت المحكمة إلى كيفية تسجيل هجومهما على الرجل الضعيف، حيث اتهمتاه زورا بأنه متحرش بالأطفال في 9 أوت 2023.

وقالت القاضية سارة رايت لمحكمة شيفيلد كراون إن السيدتين “كانتا تحت تأثير المخدرات وربما الكحول” عندما نفذتا الهجوم.

وأضافت: “بعد الاستماع إلى الأدلة في القضية، ليس لدي أي شك في أنكما دخلتما شقة ستيفن معا بهدف تهديده ومهاجمته وسرقته، ولا شك لتمويل المزيد من تعاطي المخدرات”.

وتابعت: “لسبب ما، أثناء تلك السرقة، قررتما معا اتهام ستيفن بشكل زائف تماما، ومن دون أي سبب، بأنه متحرش بالأطفال”.

ووصفت القاضية الأمر بأنه “هجوم بأكثر الطرق وحشية وقسوة ودناءة. لقد شنتا هجوما مشتركا شرسا وعنيفا للغاية عليه”.

وأوضحت أن “الجانيتين كشفتا عن أعضائه التناسلية، وهددتاه بتشويهه ووجهتا إليه ألفاظا نابية، ورفضتا بشكل غريب الاستماع إلى نفيه للاتهام أو إظهار أي تعاطف معه عندما كان مصابا بوضوح.”

وعرضت لقطات مروعة على المحلفين في المحاكمة التقطتها رايدر وليثبريدج، تضمنت تهديدهما بتشويه كوزيزارسكي بالمقص.

ويظهر مقطع الفيديو في مرحلة ما أنه يتوسل إليهما للتوقف، وترد واحدة منهما: “هل تعتقد أنني أهتم؟”.

أُبلغت هيئة المحلفين أن كوزيزارسكي توفي متأثرا بإصابة قوية في رأسه تسببت في نزيف في دماغه، ووصف المدعون الهجوم بأنه “سادي”.

ومن بين الإصابات الأخرى العديدة التي تعرض لها المجني عليه، كدمات في صدره بسبب الركلات.

وتمكن كوزيزارسكي من الاتصال بسيارة إسعاف، حيث ترك مصابا بجروح قاتلة، لكن جهود إنقاذ حياته لم تنجح.

تم القبض على ليثبريدج ورايدر بعد أن أجرت الشرطة تحقيقات وراجعت تسجيل الإنذار، وبعد اعتقالهما، عثر الضباط على مقطع فيديو على هاتف محمول وهما تعتديان على كوزيزارسكي.