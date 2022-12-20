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الجزائر

امرأتان ضمن شبكة اختطفت شابا بالجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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امرأتان ضمن شبكة اختطفت شابا بالجزائر العاصمة
ح.م
الشبكة الإجرامية التي تم توقيفها

أطاحت شرطة الجزائر العاصمة بشبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأتان، بتهمة اختطاف شاب.

وتمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش نهاية الأسبوع الفارط من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمرهم ما بين 21 و 44 سنة عن جناية الاختطاف من بينهم إمرأتين.

وحسب بيان للشرطة فإن هاته القضية كان ضحيتها شاب يبلغ 34 من العمر، حيث تمكن عناصر الفرقة بعد تحريات معمقة من تحرير الضحية بعد تعرضه للإحتجاز والتعذيب من قبل الشبكة الإجرامية.

العملية أسفرت أيضا عن ضبط و حجز 5 مركبات استعملت في هذا المخطط الإجرامي مع استرجاع مركبة سياحية ملك للضحية كانت محل بحث. يؤكد المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النياية المختصة قضائيا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية الاختطاف.

كما يتابع المشتبه فيهم بجنحة الاحتجاز والتعذيب متبوع بسرقة سيارة عن طريق الإستدراج باستحضار مركبات -مع توافر ظرفى التعدد والليل- الضرب والجرح العمدي، ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتستر مع التصريح الكاذب، يضيف البيان.

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