امنحيه الثقة والأمان.. هذه مفاتيح الزوج الصامت

تحلم الكثير من النساء قبل زواجهن برجل قليل الكلام، فهيبة الرجل ووقاره يكمنان في صمته كما هو معروف بين الحكماء.

وبعد الزواج، تكتشف المرأة أنها لم توفق في اختيارها زوج يبتلع لسانه كلما عاد إلى البيت لذلك يعتمد في ردوده على الإيماءات أو بعض الحروف المتلاصقة التي تؤدي “مهمة” النفي أو الإيجاب.

وقد تسمح الزوجة لنفسها أمام هذا الرجل الصامت أن تجرب كل الطرق لـ”استنطاقه”، فتتحدث له عن الأشياء المثيرة التي عرفتها عن جيرانها وأقاربها، وعن فيلم الرعب الذي شاهدته، وعن خالتها البخيلة وعمها الأصلع، غير أن الزوج يظل متمسكا بصمته غير منبهر بكمية المعلومات التي سكبتها في أذنيه دفعة واحدة.

وكثيرا ما تشعر الزوجة بالضيق والتوتر إزاء هذا الزوج الذي تعتقد أنه يخفي أمورا لا تعرفها، وقد تعتبر ذلك مؤشرا على عدم الاهتمام والحب.

وربما لا تلام المرأة عندما تصل إلى هذا الشعور، فوفقا لدراسة هولندية الارتياح مبعد إحساس نقللكافية فقط من الصمت ثوان أربعفإن حديثة، للحضور.

وعليه، يفترض من المرأة أن تبحث عن المفاتيح التي تساعدها على فهم هذا الرجل الذي لا يحرك شفتيه إلا عند الأكل، ومن بين هذه المفاتيح:

الشخصيةأحد طباع

ليس بالضرورة أن الزوج يكتم أسرارا وأخبارا عن زوجته لذلك يبدو دائما في وضع “صامت” بل هناك نوع من الرجال يعتبر الصمت ، أحد طباع شخصياتهم فيجدر بالمرأة أن تحترم هذا الطبع في زوجها.

أسلوب المزاح

الزوج الصامت ليس ابكما ويمكنه أن يتحدث في الوقت الذي يعتقد أنه مناسب، والزوجة الذكية يمكنها أن تستدرج الزوج لتحدث معها من خلال استخدام أسلوب المزاح الذي يجعله يعلق موضوع ويتشجّللتحدث معها في موضوع او موقف مشابه.

الاستنجاد بالأولاد

على الزوجة أن تجعل أولادها يتحدثون مع والدهم على أن تنقل له شعور مدى سعادتهم بتجاذب أطراف الحديث معه.

منحه الثقة

يؤكد الخبراء أن الأزواج الذين يكتمون أسرارهم إنما يعانون من قلة الثقة بالنفس مما يجعلهم يخفون أمورهم الخاصة لحماية أنفسهم، في هذه الحال يحتاج الزوج إلى أن تمنحه زوجته الشعور بالثقة وأنها الطرف الأكثر أمانا في حياته.

إثارة الاهتمام

قومي بالتحدث معه بالأمور التي تثير اهتمامه، ابحثي عن هواياته وتابعيها لتستطيعي التحدث معه في الأمور التي يحبها، وبذلك يمكنك خلق شيء مشترك بينكما لتشجعيه على الحديث معك.

عدم إجباره للحديث

توقفي عن محاولة تغييره وإجباره على التعبير لك بالكلام، وتكرار كلمة “كلمني” لأن هذا الأسلوب المباشر سينعكس سلباً عليه وعليك وسيبعد زوجك عنك بشكل أكبر.