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الجزائر

انتاج الحبوب والذرة والشمندر السكري.. وزارة الفلاحة تعلن عن تسهيلات لفائدة المستثمرين

الشروق أونلاين
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انتاج الحبوب والذرة والشمندر السكري.. وزارة الفلاحة تعلن عن تسهيلات لفائدة المستثمرين

طلبت وزارة الفلاحة من المستثمرين التقرب للهياكل المسؤولة عن تسيير العقار الفلاحي من أجل الاستفسار عن الإمكانيات المتاحة لتجسيد مشاريعهم الإستثمارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن للمستثمرين في إطار المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار تطوير الزراعات الصناعية في الجنوب، أن يتوجهوا لديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية من أجل الاستفسار عن فرص الحصول على العقار الفلاحي والإجراءات المتبعة علاوة على الزراعات المعنية.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمستثمرين الاتصال بالمكتب الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتوفر على فروع في جميع ولايات الوطن بهدف معرفة إجراءات الحصول على الأراضي المتاحة للاستثمارات الفلاحية التي تحظى بالأولوية.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات من أجل تنمية الإنتاج الزراعي، لا سيما الزراعات الاستراتيجية (الحبوب والذرة والأعلاف والشمندر السكري …)، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلد وزيادة معروض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

أما بخصوص وفرة العقار، فقد ذكّرت وزارة الفلاحة بأنها شرعت في استعادة 750 ألف هكتار غير مستغل لإتاحتها للمستثمرين المحتملين.

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