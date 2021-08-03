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الجزائر

انتاج اللقاح والأكسجين محور لقاء وزير الصناعة الصيدلانية مع السفير الصيني

الشروق أونلاين
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انتاج اللقاح والأكسجين محور لقاء وزير الصناعة الصيدلانية مع السفير الصيني

تباحث وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، الثلاثاء، مع السفير الصيني بالجزائر لي ليانه عن الآليات الكفيلة بانتاج الأكسجين واللقاح المضاد لكورونا بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد “بحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجال الصناعات الصيدلانية والمضي قدما للارتقاء بها إلى مستويات أعلى”.

وأضاف أنه تم “بحث الآليات الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون خاصة فيما يتعلق بمجابهة كوفيد-19، عبر انتاج كل من مادة الاكسجين الطبي وكذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”.

كما “طرح الطرفان التصورات اللازمة لاستمرار العلاقة الاستراتيجية والنوعية التي تربط الجانبين لاسيما في القطاع الصناعي الصيدلاني”.

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التعليقات
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  • خليفة

    ينبغي تنويع التعامل مع دول اخرى متطورة في مجال الادوية و اللقاح و لا يجب ان تقتصر على الطرف الصيني فقط ،لان هذا التنويع من شانه الحفاظ على الامن الصحي بالجزائر ، من خلال علاج المواطنين بادوية فعالة مع قليل من الاعراض الجانبية.

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  • Sami

    كان من المفترض أن ينطلق إنتاج سبوتنيك في نوفمبر... مسؤولون يمضون وقتهم في الوعود الكاذبة، التناسي و المراوغة...

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