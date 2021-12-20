كشف الرئيس المدير العام للشركة العمومية المختصة في التسويق وصناعة الجرارات والآلات الفلاحية، صالح عطوشي أن القدرات الإنتاجية ارتفعت بحوالي 5 ألاف جرار سنويا بعد أن تم إنشاء شركة مختلطة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عطوشي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الاثنين، أن القدرات الإنتاجية للمعدات والآلات الزراعية ارتفعت بحوالي 5 ألاف جرار سنويا بعد أن تم إنشاء شركة مختلطة مع العملاق الأمريكي في الصناعة الميكانيكية الفلاحية “ماسي فيرغسون” وبحوالي ألف حصادة سنويا مع الشريك الفلندي الرائد في هذا المجال.

وفي هذا السياق اعتبر المتحدث ذاته أن برامج الشراكة حققت النتائج المرجوة في تطوير الإنتاج الفلاحي بعد أن بلغت نسبة الإدماج حوالي 70 بالمائة بالنسبة للحصادات وحوالي 45 بالمائة بالنسبة للجرارت.

وأوضح أنه “تم إنشاء خلال السنوات القليلة الماضية عدة شركات مختلطة متخصصة في صناعة المعدات الفلاحية وهذا بهدف النهوض بالقطاع الفلاحي والرفع من القدرة الإنتاجية”.

وفي المقابل طالب عطوشي بضرورة وضع قوانين تحمي الصناعة الجزائرية في هذا المجال الإستراتيجي والحد من الإستيراد العشوائي الذي لا يخدم الصناعة المحلية مؤكدا أن “المؤسسات الوطنية تملك القدرات الكافية لتغطية كل طلبات الفلاحين سواء الجرار أو الحصادات أو المحارث وغير ذلك من المعدات الفلاحية”.

استئناف انتاج الجرارات في الجزائر بعد توقف دام أكثر من عامين

وفي2 جوان 2021، الماكشف الرئيس المدير العام لمؤسسة الجرارات الفلاحية عبد العزيز بن جامع، أن مصالحه ستستأنف الإنتاج بداية من الشهر الجاري وهذا بعد توقف دام عامين ونصف.

وأكد بن جامع خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن إنتاج الجرارات سيُستأنف خلال السداسي الثاني من السنة بعد استيفاء المخزون المتواجد في السوق.

وأوضح أن انطلاق التصنيع سيكون بداية من الشهر جوان وسيتم رفع القدرة الإنتاجية تدريجا، مشيرا إلى أنه سيتم انتاج 500 جرار فقط خلال السداسي الثاني من هذه السنة.

وأعلن المتحدث ذاته أن المؤسسة قامت بوضع أهداف صناعية جديدة تتعلق بالإعتماد على المناولة الإقتصادية التي ستسمح حسبه بالإدماج الوطني وتصنيع ما كان يستورد محليا.