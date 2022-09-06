انتحار تيك توكر عراقية بسبب أزمة نفسية

أقدمت ناشطة عراقية على تيك توك على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من مبنى مرتفع بمجمع القرية اللبنانية في أربيل.

وقالت مصدر أمنية عراقية أن “الشابة مروة القيسي، إحدى مشاهير تيك توك، أقدمت على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمارة في المجمع السكني في مدينة أربيل مما أدى إلى وفاتها على الفور”.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن “الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابسات الحادث بسبب الغموض في حالة الانتحار مع وجود شكوك بأن يكون الحادث جنائيا، لكن وفق شهادة أهلها فإنها كانت تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام”.

وانتشر مقطع فيديو، على منصات التواصل، يُظهر جثة العراقية مروة وهي ملقاة في الشارع، وقد تم تغطيتها بغطاء أحمر اللون.

وظهرت شقيقة مروة القيسي في مقطع فيديو في حالة سيئة ونعت أختها، ودعت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تركها وشأنها وعدم سؤالها عن أي شيء.

وقال مدير مجمع القرية اللبنانية في أربيل، حسب تقارير صحفية عراقية، إن القيسي كانت تعيش في إحدى الشقق السكنية في القرية اللبنانية مع شقيقتها، ولم يكن لديها أي مشاكل وألقت بنفسها صباح اليوم من أعلى البناية، والشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة.

وتحظى مروة بمتابعة4 ملايين مشترك على تيك توك، واشتهرت بأداء بعض الأدوار الفنية، وعرفت بتصريحاتها الجريئة.