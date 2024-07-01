انتحار روبوت بسبب ضغوط العمل في كوريا الجنوبية يفجر الجدل!

أثارت حادثة انتحار روبوت بسبب ضغوط العمل في كوريا الجنوبية جدلا واسعا بشأن مستقبل التكنولوجيا، بعد الرهانات التي وضعها الكثيرون على هذا النوع من الموظفين.

وفي التفاصيل تحدثت تقارير إخبارية عن فتح السلطات في كوريا الجنوبية لتحقيق معمق بعد قفز الروبوت من أعلى السلم بعد شعوره بالضغط وعدم تحمله لساعات العمل الطويلة.

وسخر الكثيرون من الخبر، لكن نشطاء تحدثوا عن تأسيس نقابة خاصة للدفاع عن حقوق الروبوتات، بحيث تكون لهم ساعات عمل محددة، وعطل سنوية ومعاشات تقاعد.

وذهب البعض للقول إن الروبوتات تشعر بالضغط مثل البشر، ولا بد من عرضها على معالج نفسي والاهتمام بها.

نعم هذا الخير صحيح

انتحار روبوت في كوريا الجنوبية لانه لم يتحمل ساعات العمل الطويلة.

يبدو ان الروبوتات بدأت تشعر بضغط العمل مثل البشر.

ربما حان الوقت لتأسيس “نقابة الروبوتات” للدفاع عن حقوقها وتحديد ساعات العمل، ولن ننسى الاجازات السنوية ورواتب التقاعد، ولماذا لا يكون لديهم ضمان… pic.twitter.com/ao0PPVKCa6 — Chadi Mansour (@chadiman) June 30, 2024