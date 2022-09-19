انتحار سيدة بعد مشاهدتها جريمة قتل بتيبازة

ألقت بنفسها من الشرفة بعد استجوابها عن الواقعة

شهد، فجر الإثنين، حي 1200 مسكن ببلدية الدواودة في ولاية تيبازة، جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني وبعدها بلحظات ألقت سيدة بنفسها من الطابق السادس لعمارة تعرضت على إثرها لإصابات خطيرة تم نقلها إلى مستشفى زرالدة، أين لفظت أنفاسها الأخيرة وحسب مصادر محلية، فإن الضحية “ي . ب” البالغ من العمر 20 سنة توفي متأثرا بطعنات خنجر بحي 1200 مسكن تساهمي المعروف محليا بحي الوهارنة في حدود الساعة الواحدة صباحا، وبعد إبلاغ مصالح الدرك الوطني عن الجريمة بواسطة الرقم الأخضر تنقلت عناصر الفرقة الإقليمية إلى مسرح الجريمة، أين عثرت على الضحية ملقاة على الأرض ومعه سيدة تبلغ من العمر 27 سنة وأم لولد، وتضيف المصادر أن مصالح الدرك الوطني استجوبتها وقدمت بعض المعلومات عن هوية الجاني قبل أن تستأذن عناصر الدرك للصعود إلى شقتها بالطابق السادس لإدخال الأولاد من الشرفة خوفا من سقوطهم حسب تصريحها، وبعد نحو نصف ساعة ألقت بنفسها من الشرفة في حين لا تزال الصلة غامضة بين الجريمة وواقعة الانتحار. ونظرا لخطورة إصابتها تم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة إلى مستشفى زرالدة أين لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفيما تم نقل جثة الشاب الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة لعرضه على الطبيب الشرعي، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الجريمة التي هزت الحي و باشرت عملية البحث عن الجاني وتعد هذه الجريمة الثانية في أقل من 24 ساعة، بعد تلك التي عرفتها بلدية بواسماعيل والتي راح ضحيتها شاب قاصر لا يتعدى 16 سنة وسقوط غامض لشاب آخر في نفس السن من الطابق 5 لعمارة بحي عدل ببلدية فوكة.