انتحار طالبة بعد تهديدها بصور التقطت لها خلسة في الحمام.. ما قصة المؤامرة وتستر الجامعة؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن انتحار طالبة بجامعة العريش في مصر، بعد تهديدها بصور التقطت لها خلسة في الحمام، والحديث عن تعرضها لمؤامرة مع محاولة إدارة الجامعة التستر على الحيثيات.

وتصدر وسم “حق طالبة العريش” التريند عبر منصة إكس، حيث طالب نشطاء بالتحقيق المعمق في قضية انتحار الطالبة بكلية الطب البيطري والتي راحت ضحية ابتزاز إلكتروني بصور التقطتها فتاة معها في نفس الغرفة بالحي الجامعي، وحولتها لشاب.

والأحد 25 فيفري 2024، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الطالبة بجامعة العريش، “ن ص م”، لقيت مصرعها نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة، وتم نقلها إلى مستشفى العريش العام، تحت تصرف الأجهزة المعنية.

المصادر الطبية بالمستشفى أشارت إلى أن الطالبة وصلت المستشفى مصابة باضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية ونبض ضعيف ناتج عن تناولها مادة سامة غير معلومة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها، إلا أنها فارقت الحياة.

ونقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن الفتاة “ن ص م” (19 عاماً)، طالبة في كلية الطب البيطري في جامعة العريش، بمحافظة العريش شمالي سيناء المصرية، راحت ضحية غدر زميلتها.

وأضافوا أن الزميلة في السكن الجامعي تعمدت التقاط صور للضحية خلسة أثناء وجودها في دورة المياه، وقامت بإرسال الصور لزميل ثالث لهما في الجامعة، والذي قام بدوره بإنشاء “مجموعة – group” في تطبيق المراسلة الفوري “واتساب – Whatsapp” يضم طلاباً آخرين من الجامعة بهدف إرسال الصور لهم ومشاركة الفضيحة معهم.

ووفقاً لصور المحادثات التي جرت على المجموعة المشبوهة، فقد جرى الاتفاق بين الطلبة على إرسال صور الطالبة، مساء السبت 24 فيفري، لكن بدا واضحاً أن الطالبة لم تتمكن من تحمل الضغط الشديد، فأقدمت على الانتحار وإنهاء حياتها.

ونشر البعض صور المتورطين بهدف فضحهم والمطالبة بمحاسبتهم، فيما ذكر آخرون أن رئيس الجامعة أرسل تعميماً يمنع الطلبة من تداول أي تفاصيل في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه من خلال المحادثات المتداولة بين الطلبة عبر المجموعة المشبوهة فإن الطالبة على خلق ودين وكانت تصلي بالفتيات في الحرم الجامعي، ما يوحي حسب نشطاء أنها استهدفت بسبب إسلامها وعفتها غيرة وحسدا.