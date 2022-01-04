انتحار فتاة بسبب الابتزاز بصور مفبركة يثير السخط عبر شبكات التواصل
أثارت حادثة انتحار فتاة في الـ 17 عاما من عمرها، بسبب الابتزاز بصور مفبركة، السخط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بتسليط أقسى العقوبات على المجرم.
وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن “بسنت خالد”، المقيمة بكفر الزيات بمحافظة الغربية، تعرضت للابتزاز الالكتروني من شاب رفضت مواعدته فلجأ لتركيب صور لها بوضع رأسها على أجساد فتيات عاريات بغرض تهديدها.
بسنت بنت عمرها 17 سنة من مصر في حيوان مجرم فبرك صور لألها وابتزها ولما رفضت تعمل اللي بدو ياه نشر الصور بالقرية وطبعاً ماحدا رحمها ووقف معها من القرية والبنت اكتئبت وقررت تنتحر، الله يلعن ابو هالمجتعات شو مقرفة ومؤذية..#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع pic.twitter.com/XCymqrXPqw
— ا̍ٻۧــۃ🧉 (@itsjustmeaya) January 3, 2022
وقالت والدة بسنت في حديث لصحيفة “الغربية نيوز” إنها “تفاجأت بدخول والد بسنت في حالة عصبية شديدة بسبب وجود صور عارية لابنته متداولة مع عدد من الشباب بالقرية”.
وأوضحت الأم أنها “بعد التدقيق اكتشفت أن الصور مفبركة، وأن وجه الفتاه مركب على جسد آخر غير جسد ابنتها، و سارعت باحتضان بسنت، لكنها دخلت في حاله نفسية سيئة، بعد أن أخبرتها بقصة شاب يقوم بابتزازها”.
واختتمت والدة الفتاة حديثها بأنها “ستقوم بتحرير محضر رسمي وستوجه الاتهام لشخص بعينه بقيامه بفبركة الصور وابتزاز ابنتها”.
أسرة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية تتهم شابين بالقرية بـ”فبركة” صورها وتشويه سمعتها ما دفعها لإنهاء حياتها#العربية_مصر
قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار التحقيقات في وفاة الطالبة بسنت شلبي 16 عامًا بالصف الثاني الثانوي الأزهري بقرية كفر يعقوب pic.twitter.com/AYk535YveP
— حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) January 3, 2022
وقالت صحيفة المصري اليوم إن الشاب نشر الصور المركبة للفتاة على فيسبوك لابتزازها، ومع كثرة الحديث بين أهالي منطقتها عن سمعتها، تعرضت لحالة نفسية سيئة وأقدمت على الانتحار بتناول “حبة الغلة” القاتلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم التالي من دخول المستشفى.
– آخر المستجدات :
بسنت كانت مخطوبة وكانت 16 سنة مش 17، واللي عمل كده واللي فبرك الصور إثنين مجرمين مش واحد والبلاغات أتقدمت خلاص وبانتظار “تم القبض” البنت حاولت كثير إنها تتلاشى كلام ونظرات أهل قريتها بس للأسف مقدرتش تتحمل وساختهم، وان شاء الله حقها يرجع#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع pic.twitter.com/WNsYTis5jX
— A_hmed (@Ahmeeddd44) January 3, 2022
وتركت الفتاة رسالة مؤثرة لوالدتها تداولها نشطاء على نطاق واسع جاء فيها: “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسما بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده، أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.
– مهم :
بسنت الملاك الجميلة دي 17 سنة من (الغربية/ مصر) في مجرم فبرك لها صور وابتزها ولما رفضت تعمل اللي هو عاوزه “نشر الصور في القرية”. وطبعاً محدش رحمها من القرية البنت اكتئب وقررت تنتحر، وحقيقي اقسم بالله لعنة تلعن مجتمعنا ودي رسالتها الأخيرة#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع pic.twitter.com/Tg7MoQyMZm
— A_hmed (@Ahmeeddd44) January 2, 2022
ومع الضجة التي سبّبتها الحادثة انتشر هاشتاغ “حق بسنت خالد لازم يرجع”، حيث عبر العديد عن غضبهم لترك الفتاة في حالة نفسية سيئة، وألقوا باللائمة على أهلها الذين لم يتحملوا مسؤوليتهم تجاهها ولم يعملوا على احتواء ضعفها بالدفاع عليها لإثبات براءتها واسترجاع حقها.
– بسنت مش قصة ولا بنت انتحرت، بسنت بتمثل أفكار ملايين البنات اللي عايشين في أمان الله يجي مبتز حقير يضيع حياتهم.. عارفين ليه؟ لأن المبتز عارف ان المجتمع مش هيتكلم عليه في حاجة المجتمع هيبص وهيرمي اللوم على الضحية وبس، بسنت بجد متستحقش اللي حصل لها#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع
— A_hmed (@Ahmeeddd44) January 2, 2022
اهلها لو بس كانو قاموا بدورهم و دافعوا عنها و احتووها و وفورلها الحمايه كان زمانها موجوده وسطنا و المجرم اتحاسب، بس الي حصل ان المجرم عايش حر و الضحية هي الي ماتت
كل الضحايا الي مرو بنفس تجربه بسنت هما مقتولين ب ايد اهاليهم و المجتمع مش منتحريين.#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع https://t.co/OZyG90QP6k
— Salma? (@6xe13) January 2, 2022
وتعليقا على الواقعة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان، جريمة لا إنسانية خبيثة، قرنها الله -في النهي عنها- بعبادة الأصنام”.
وتابع: “لآثار هذه الجريمة النكراء على الأفراد والمجتمعات، في الواقع الحقيقي والافتراضي، ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام، ومنظومة القيم والأخلاق، توعد الله تعالى فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة، وحرمه من رحمته. فلا ينبغى أن يكون الإنسان متجاوزا لحدود الله خائضا فى أعراض الناس”.
صنف اتهام الناس بالباطل والكذب ضمن المعاصي الكبرى والجرائم الدنيئة، التي لا تنحصر أضرارها على مستوى الأفراد والمجتمعات وتدل على خبث من اتصفوا بها {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
— الأزهر الشريف (@AlAzhar) January 3, 2022