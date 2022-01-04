انتحار فتاة بسبب الابتزاز بصور مفبركة يثير السخط عبر شبكات التواصل

أثارت حادثة انتحار فتاة في الـ 17 عاما من عمرها، بسبب الابتزاز بصور مفبركة، السخط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بتسليط أقسى العقوبات على المجرم.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن “بسنت خالد”، المقيمة بكفر الزيات بمحافظة الغربية، تعرضت للابتزاز الالكتروني من شاب رفضت مواعدته فلجأ لتركيب صور لها بوضع رأسها على أجساد فتيات عاريات بغرض تهديدها.

وقالت والدة بسنت في حديث لصحيفة “الغربية نيوز” إنها “تفاجأت بدخول والد بسنت في حالة عصبية شديدة بسبب وجود صور عارية لابنته متداولة مع عدد من الشباب بالقرية”.

وأوضحت الأم أنها “بعد التدقيق اكتشفت أن الصور مفبركة، وأن وجه الفتاه مركب على جسد آخر غير جسد ابنتها، و سارعت باحتضان بسنت، لكنها دخلت في حاله نفسية سيئة، بعد أن أخبرتها بقصة شاب يقوم بابتزازها”.

واختتمت والدة الفتاة حديثها بأنها “ستقوم بتحرير محضر رسمي وستوجه الاتهام لشخص بعينه بقيامه بفبركة الصور وابتزاز ابنتها”.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن الشاب نشر الصور المركبة للفتاة على فيسبوك لابتزازها، ومع كثرة الحديث بين أهالي منطقتها عن سمعتها، تعرضت لحالة نفسية سيئة وأقدمت على الانتحار بتناول “حبة الغلة” القاتلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم التالي من دخول المستشفى.

وتركت الفتاة رسالة مؤثرة لوالدتها تداولها نشطاء على نطاق واسع جاء فيها: “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسما بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده، أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.

ومع الضجة التي سبّبتها الحادثة انتشر هاشتاغ “حق بسنت خالد لازم يرجع”، حيث عبر العديد عن غضبهم لترك الفتاة في حالة نفسية سيئة، وألقوا باللائمة على أهلها الذين لم يتحملوا مسؤوليتهم تجاهها ولم يعملوا على احتواء ضعفها بالدفاع عليها لإثبات براءتها واسترجاع حقها.

وتعليقا على الواقعة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان، جريمة لا إنسانية خبيثة، قرنها الله -في النهي عنها- بعبادة الأصنام”.

وتابع: “لآثار هذه الجريمة النكراء على الأفراد والمجتمعات، في الواقع الحقيقي والافتراضي، ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام، ومنظومة القيم والأخلاق، توعد الله تعالى فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة، وحرمه من رحمته. فلا ينبغى أن يكون الإنسان متجاوزا لحدود الله خائضا فى أعراض الناس”.