انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية قفزا من ناطحة سحاب!

لقيت ملكة جمال سابقة للولايات المتحدة الأمريكية، مصرعها بعد قفزها من ناطحة سحاب بعمارة في نيويورك، ورجحت الشرطة فرضية الانتحار.

وبحسب ما أفادت صحف أمريكية فقد توفيت تشيسلي كريست، السمراء التي فازت في 2019 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة مباشرة بعد قفزها من شرفة في الطابق 29 بعمارة اسمها Orion في منطقة منهاتن بنيويورك.

ورجحت الشرطة الأمريكية أن تكون تشيسلي انتحرت، مشيرة إلى أن التشريح الطبي للجثة سيحكم وحده بهذه الفرضية، حسبما أفادت شبكة فوكس نيوز.

يذكر أن الضحية تبلغ من العمر 30 عاما، وهي محامية سابقة، وقبلها كانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية.

مثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عام فوزها بتاج الجمال الأميركي، إلا أن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.

تنحدر من ولاية كارولينا الشمالية وتخرجت بدكتوراه في الحقوق، ثم بماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويك فورست.

تمكنت من الفوز بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات.

ونعتها، الأحد، “منظمة ملكة جمال الكون” وأيضا “جمعية ملكة جمال الولايات المتحدة” في بيان مشترك، قالتا فيه إنها “كانت واحدة من أكثر الناس ذكاءً ودفئا وطيبة، وحظينا بشرف معرفتها، وأضاءت كل غرفة دخلت إليها”.