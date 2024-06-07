انتخابات الهياكل بالبرلمان تمرّ بردًا وسلامًا

الكتل تفصل في العملية قبل اختتام الدورة التشريعية

مرت انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني بردا وسلاما على الكتل النيابية الأكثر تمثيلا بالهيئة التشريعية، رغم حساسية الاستحقاق الداخلي ورغبة كل نائب في الظفر بمناصب بارزة بالبرلمان تفتح له أبواب السفريات والخرجات وترفع من قيمة راتبه ومعاشه قبل مغادرة مبنى زيغود يوسف.

وأسفرت انتخابات تجديد الهياكل بالغرفة السفلى للبرلمان لحزب جبهة التحرير الوطني عن فوز 5 نواب بمناصب المسؤولية، على غرار رئاسة اللجان ونواب الرئيس ومقرري اللجان الدائمة، حيث فاز النائب حمسي سعيد عن المنطقة الشرقية، وزميله النائب أسامة عرباوي عن المنطقة الغربية للوطن.

أما بالنسبة للوسط، فقد فاز كل من النائب زهير ناصري وبلخير قروز وعاد مقعد الجنوب إلى النائب عادل ميطح، ومن المنتظر أن يقوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك بعملية توزيع المناصب بين النواب الفائزين خلال الأيام المقبلة، ويتعلق الأمر باللجان النيابية، على غرار لجنتي المالية والاقتصادية، إضافة إلى مقرري اللجان ونواب الرئيس الذين تبقى عملية تعيينهم من صلاحيات الأمين العام للحزب.

بالمقابل، أجرت حركة البناء الوطني، مساء الخميس، انتخابات تجديد الهياكل للدورة البرلمانية 2024-2025، وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث أسفرت عن فوز النائب عبد الرزاق تواتي عن الدائرة الانتخابية جيجل بمنصب نيابة الرئيس.

أما لجنة الدفاع الوطني فكانت من نصيب النائب البراء بن قرينة عن الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، وعادت باقي المناصب إلى كل من النائب بقدور بن عطية بلقاسم عن الدائرة الانتخابية مستغانم الذي حاز على منصب نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، بينما تحصلت النائب خولة طالبي عن الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة على منصب مقررة لجنة الشؤون الاقتصادية .

بالمقابل، وزع التجمع الوطني الديمقراطي المناصب المتحصل عليها في انتخابات تجديد الهياكل بين النواب الفائزين في هذه الانتخابات، حيث حاز منذر بوذن للمرة الرابعة على التوالي على منصب نائب الرئيس عن ولاية ميلة، أما لجنة الشؤون القانونية والحريات فعادت للنائب هشام صفر عن منطقة الشرق بولاية قالمة.

وعادت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للنائب خاتم دحماني عن منطقة الوسط بولاية المسيلة، بينما حاز عيسى بن شرشافة على منصب نائب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين عن ولاية الأغواط، والنائب حبيب المكي نائبا لرئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية عن منطقة الغرب بولاية معسكر، أما مقرر لجنة الدفاع الوطني فكانت من نصيب النائب حليم بن شريف عن منطقة الشرق بولاية أم البواقي.

هذا وشرعت الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني في إجراء انتخابات تجديد الهياكل لاختيار ممثليها في مكتب المجلس واللجان، قبل شهرين من انقضاء المدة التي حددتها إدارة المجلس في 25 جويلية لانتهاء عهدة الأعضاء الحاليين.