انتخابات تشريعية في فلسطين يوم 28 نوفمبر المقبل

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الخميس، مرسوما رئاسيا يحدّد فيه يوم 28 نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

ويدعو المرسوم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرّة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاء في نصّ المرسوم، أن الإجراء “يهدف إلى ترسيخ أسس الديمقراطية، واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين”.

قبل أن يشير إلى أنه سيتم في وقت لاحق، تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية. المرتقب عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا لما يقتضيه القانون.