انتخابات جديدة لاختيار مندوبي “الأفلان” في 46 قسمة

في أعقاب طعن مشاركين في شروط الترشّح

أمرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بإجراء انتخابات جديدة لاختيار مندوبي المؤتمر في 46 قسمة عبر ولايات الوطن، وذلك في أعقاب تلقي الهيئة المسؤولة طعونا، بلاغات مشككة في النتائج، وتأتي هذه الخطوة في وقت لم تحدد فيه قيادة الأفلان بعد تاريخا محددا لعقد المؤتمر الحادي عشر للحزب.

وردا على الشائعات التي روجت لها بعض الأطراف حول نية مسؤولي الحزب في الذهاب نحو مؤتمر على المقاس، أمرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بإجراء انتخابات جديدة لاختيار مندوبي المؤتمر في 46 قسمة عبر ولايات الوطن، وذلك وفق ما ذكره الحزب في تعليمة موجهة للمحافظات تحمل رقم 2.

وجاء في نص التعليمة: “إنه وبعد دراسة الطعون على مستوى اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر 11 والتي بلغ عددها 66 طعنا تم قبول 46 طعنا مؤسسا من أصل 1260 جمعية عامة أجرت انتخابات اختيار المندوبين”، حيث تقّرر تضيف التعليمة، إعادة عقد الجمعيات العامة الانتخابية في القسمات المعنية بالطعن وعددها 46.

ومن بين المحافظات المعنية بإعادة الانتخابات ذكر الحزب “الشلف، أم البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تلمسان، تبسة، عنابة، سيدي بلعباس، مستغانم، ورقلة، برج بوعريريج، الطارف، سطيف، عين الدفلى، المسيلة، تسمسيلت”.

وكان مضمون الطعون حسب جاء في نص التعليمة “إما أخطاء إجرائية أو عدم توفر النصاب، في وقت شكل شرط الأقدمية للترشح لمنصب المندوب في المؤتمر المقبل مشكلا لدى بعض المناضلين، لاسيما وأن الأفلان وضع شروطا صارمة للترشح منها ضرورة أن يكون المترشح مناضلا في الحزب لما يقارب 7 سنوات على أقصى تقدير”. للإشارة فإن الجمعيات العامة الانتخابية المؤجلة والتي كانت محل طعن ستعقد تحت إشراف المشرفين طبقا للمذكرة الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر 11.

يأتي هذا في وقت لا تزال قيادة الحزب لم تفصل بعد في تاريخ انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب، رغم تأكيد الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي، على أن التحضيرات الخاصة بانعقاد المؤتمر لا تزال مستمرة وتسير على قدم وساق، مشيرا في تصريحات صحفية سابقة أن الغاية ليست التسريع في عقد أكبر تجمع للحزب بقدر ما يهم طريقة وكيفية الوصول إلى مؤتمر جامع يضم كافة أبناء الحزب من دون أي إقصاء أو تهميش.

بالمقابل، لا تزال معارضة الأمين العام للحزب تشكك في طريقة التحضير للمؤتمر، من خلال التأكيد على أن عملية اختيار المندوبين تشوبها العديد من الشكوك، وهو ما رد عليه الحزب بإعادة برمجة انتخابات جديدة في المحافظات التي شهدت خلافات وشكوك.

للإشارة، فإن قيادة الحزب تسير بخطى سريعة نحو عقد المؤتمر الذي تراهن عليه من أجل تحقيق نجاح، لاسيما وأنها تستند لما وصفته بالإنجازات المحققة خلال الاستحقاقات السابقة التي حافظ فيها الحزب على الريادة سواء بالنسبة للانتخابات المحلية وقبلها التشريعيات، وآخرها انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة.