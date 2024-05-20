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لاختيار خلف الراحل إبراهيم رئيسي

انتخابات رئاسية مبكرة في إيران بتاريخ 8 جويلية

الشروق أونلاين
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انتخابات رئاسية مبكرة في إيران بتاريخ 8 جويلية
ح.م
جانب من اجتماع المجلس التنفيذي المؤقت في إيران

ستجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة في 8 جويلية المقبل، لاختيار خليفة الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادثة تحطّم طائرته المروحية يوم الإثنين.

وتنصّ المادة 131 من الدستور الإيراني، على إنشاء مجلس لإدارة الشؤون التنفيذية للبلاد لمدة 50 يوما، في حالة وفاة الرئيس. بحيث تتولى الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وبأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، تمّ تشكيل هذا المجلس بالفعل، تحت رئاسة محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الراحل إبراهيم رئيسي.

وأعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية بشكل رسمي فجر الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه، رفقة مسؤولين آخرين، قرب الحدود مع أذربيجان.

وكان على متن المروحية إلى جانب رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبد الله يان. ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

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